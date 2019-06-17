Разруха в краевом перинатальном центре поразила красноярцев

Жителей Красноярска возмутила разруха и мусор около краевого перинатального центра по ул. Киренского, 2А. Территория у главного родильного комплекса изменилась не в лучшую сторону, отмечают горожане.

Скамейки по периметру деформировались от дождя и снега, на промышленных объектах и пандусах заметно потрескалась краска, а детская площадка теперь напоминает картинку из самого обсуждаемого сериала года «Чернобыль». Карусели и песочницы, к слову, соседствуют с краевой детской больницей. Ими пользуются маленькие пациенты, которые лежат в отделениях учреждения, в том числе и дети с онкологическими заболеваниями.

Красноярцы также заметили, что на аллее клинического центра охраны материнства и детства не прижились саженцы, которые ровно год назад высадили молодые родители в честь новорожденных. Вместо 50 деревьев на площади «красуются» не более десяти зеленых насаждений. Инициатива озеленить аллею, к слову, принадлежит Андрею Павлову — бывшему главному врачу перинатального центра. Его обвинили в получении взяток в крупном размере. Следователи выявили несколько эпизодов. В июле 2018 года учреждение возглавил бывший министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин.

Корреспондент Sibnovosti.ru попытался выяснить, почему территория перинатального центра сегодня выглядит неухоженной.

«В летний период на территории краевого центра охраны материнства и детства начались ремонтные работы и благоустройство территории. Уже обновлена зона отдыха для гостей и пациентов около входа в детский корпус. Ремонт малых архитектурных форм, в том числе и детских площадок, намечен на третью декаду июня, ремонт подпорной стены намечен на август месяц, когда краевой перинатальный центр закроется на ежегодную санитарную обработку и плановый ремонт», — ответила пресс-секретарь центра Дарья Гончаровская.

Спикер заверила, что работы по озеленению также ведутся — в этом году прошла очередная посадка деревьев. На фотографиях виден лишь небольшой угол обзора, на этой территории не высаживались насаждения, заверили в учреждении.

Напомним, краевой перинатальный центр в Красноярске по индивидуальному проекту начал строиться в 2010 году и открылся в декабре 2011 года. В реализацию проекта вложено 3,5 млрд рублей, из которых 750 млн — федеральные средства. Идея строительства возникла еще при губернаторстве Александра Хлопонина. Основная задача центра — принимать тяжелых пациентов и выхаживать недоношенных новорожденных детей с экстремально низкой массой тела. Этого требуют стандарты Всемирной организации здравоохранения. Открытие учреждения такого уровня воспринималось как событие федерального значения.

Фото: читатели Sibnovosti.ru