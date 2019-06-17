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Горячую воду отключают в двух районах Красноярска

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Красноярск
10:34 17 Июня 2019
красноярск, ремонт, вода, отключение воды
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Два района Красноярска утром в понедельник, 17 июня, останутся без горячей воды. Краны станут сухими в Советском и части Центрального района. В течение девяти дней водоснабжения не будет в микрорайонах, которые отапливает ТЭЦ-3: это Покровский, Взлетка, Северный, Зеленая Роща, а также ул. Краснодаская и пр. Металлургов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Вернуть горячую воду теплоэнергетики обещают до 14:00 25 июня.

С 09:00 1 июля до 09:00 10 июля терпеть неудобства из-за ремонтных работ придется жителям Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов, а также ул. Белинского.

Отметим, что в этом году максимальный срок отключения горячей воды в Красноярске по сравнению с прошлым годом сокращен на один день и составит девять суток.

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