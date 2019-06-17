Фонтан на Енисее будет работать без подсветки

Фонтан в акватории Енисея на левобережной набережной Красноярска переведен на режим работы без подсветки. В пресс-службе администрации города сообщили, что иллюминацию перестали включать в связи с поздним наступлением сумерек.

«Ночь в июне только шесть часов», - отметили в мэрии.

В таком режиме фонтан впервые отработал в минувшие выходные. Ранее подсветку включали в 21:30.

Фонтан на Енисее возле острова Посадный работает по утвержденному графику: по пятницам и субботам с 19:00 до 23:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, он возобновил работу в прошлом году после 14-летнего перерыва. При этом водное сооружение может работать и в зимнее время. Например, его запускали во время Универсиады в Красноярске, в марте этого года.