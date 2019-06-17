На краевых трассах начинают работать новые комплексы видеофиксации нарушений

Федеральные трассы в Красноярском крае оборудовали новыми комплексами видеофиксации нарушений ПДД. Приборы установлены на 16 участках автодорог Р 255 «Сибирь» и Р 257 «Енисей», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу КрУДора.

Камеры контроля скоростного режима появились на двух участках трассы в Дивногорск, а также в Ермаковском, Емельяновском, Ачинском, Козульском, Рыбинском, Канском, Иланском, Балахтинском, Новоселовском и Шушенском районах.

В мае КрУДор анонсировало, что до 30 июня в общей сложности на магистралях Красноярска и городов края появится 25 новых камер фиксации нарушений ПДД. 19 приборов установят в Красноярске, по одному комплексу оборудуют в Норильске, Ачинске, Канске, Минусинске, Сосновоборске, а также на трассе Красноярск – Енисейск.