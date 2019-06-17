17 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На краевых трассах начинают работать новые комплексы видеофиксации нарушений

Главная Общество
Красноярск
09:59 17 Июня 2019
видео, камеры, в красноярском крае, пдд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Федеральные трассы в Красноярском крае оборудовали новыми комплексами видеофиксации нарушений ПДД. Приборы установлены на 16 участках автодорог Р 255 «Сибирь» и Р 257 «Енисей», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу КрУДора.

Камеры контроля скоростного режима появились на двух участках трассы в Дивногорск, а также в Ермаковском, Емельяновском, Ачинском, Козульском, Рыбинском, Канском, Иланском, Балахтинском, Новоселовском и Шушенском районах.

В мае КрУДор анонсировало, что до 30 июня в общей сложности на магистралях Красноярска и городов края появится 25 новых камер фиксации нарушений ПДД. 19 приборов установят в Красноярске, по одному комплексу оборудуют в Норильске, Ачинске, Канске, Минусинске, Сосновоборске, а также на трассе Красноярск – Енисейск.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Горячую воду отключают в двух районах Красноярска

Горячую воду отключают в двух районах Красноярска

17 Июня 2019 г.
Отключение продлится 9 дней
Новости Красноярска: Фонтан на Енисее будет работать без подсветки

Фонтан на Енисее будет работать без подсветки

17 Июня 2019 г.
Это связано с поздним наступлением сумерек
Новости Красноярска: Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

16 Июня 2019 г.
Руководство призывает красноярцев к порядку
Новости Красноярска: Новая неделя в Красноярске будет умеренно жаркой и пасмурной

Новая неделя в Красноярске будет умеренно жаркой и пасмурной

16 Июня 2019 г.
Столбики термометров поднимутся до +26°C
Новости Красноярска: На «Кинотавре» прошел спецпоказ фильма «Дылда» Кантемира Балагова

На «Кинотавре» прошел спецпоказ фильма «Дылда» Кантемира Балагова

15 Июня 2019 г.
Как проходит фестиваль в Сочи
Новости Красноярска: В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

15 Июня 2019 г.
Один работает в краевом центре
Новости компаний
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На «Столбах» засняли купающегося в луже медведя

На «Столбах» засняли купающегося в луже медведя

14 Июня 2019 г.
Хищники довольно поздно открыли купальный сезон
Новости Красноярска: На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

13 Июня 2019 г.
Мужчину эвакуировали на носилках
Новости Красноярска: В красноярском детсаду открыли ресторан с авторскими блюдами

В красноярском детсаду открыли ресторан с авторскими блюдами

13 Июня 2019 г.
Воспитанников больше не кормят невкусной едой
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356