16 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

Главная Общество
Красноярск
13:54 16 Июня 2019
общество, красноярск, школьники
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские школьники изуродовали скалу «Прадед» в заповеднике «Столбы». Надписи появились на ней после Дня России. Накануне участники проекта «Чистые Столбы» отмыли скалу от рисунков, но спустя сутки там появились свежие следы (надпись ШК 47). Руководство природной территории установило, что к этому причастны ученики одной из школ. 

«Специалисты заповедника отправили официальное обращение администрации данного общеобразовательного учреждения, предложили рассказать детям об особо охраняемых природных территориях и правилах их посещения. А также, в воспитательных целях, рекомендовали ученикам школы прийти на сентябрьскую акцию «Чистые Столбы»», — рассказали в заповеднике. 

Отметим, что граффитистов и вандалов на «Столбах» наказывают штрафом до трех тысяч рублей. Кроме того, нарушители должны будут возместить ущерб природному комплексу. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новая неделя в Красноярске будет умеренно жаркой и пасмурной

Новая неделя в Красноярске будет умеренно жаркой и пасмурной

16 Июня 2019 г.
Столбики термометров поднимутся до +26°C
Новости Красноярска: На «Кинотавре» прошел спецпоказ фильма «Дылда» Кантемира Балагова

На «Кинотавре» прошел спецпоказ фильма «Дылда» Кантемира Балагова

15 Июня 2019 г.
Как проходит фестиваль в Сочи
Новости Красноярска: В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

15 Июня 2019 г.
Один работает в краевом центре
Новости Красноярска: Велосипедистам разрешили ездить по Вантовому мосту

Велосипедистам разрешили ездить по Вантовому мосту

14 Июня 2019 г.
Споры в мэрии завершились
Новости Красноярска: Красноярских школьников запишут в космонавты

Красноярских школьников запишут в космонавты

14 Июня 2019 г.
Проект «Космическая одиссея» сделают шире
Новости Красноярска: В Красноярске ограничат движение по ул. Бограда

В Красноярске ограничат движение по ул. Бограда

14 Июня 2019 г.
Перекрытия будут действовать до 11 июля
Новости компаний
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Три района Красноярска остаются без холодной воды

Три района Красноярска остаются без холодной воды

14 Июня 2019 г.
Водоснабжение отключат в 23:00 14 июня
Новости Красноярска: В красноярском детсаду открыли ресторан с авторскими блюдами

В красноярском детсаду открыли ресторан с авторскими блюдами

13 Июня 2019 г.
Воспитанников больше не кормят невкусной едой
Новости Красноярска: Врач футбольного «Енисея» спасла жизнь пассажирке рейса «Москва-Красноярск»

Врач футбольного «Енисея» спасла жизнь пассажирке рейса «Москва-Красноярск»

13 Июня 2019 г.
У женщины случился гипертонический криз
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356