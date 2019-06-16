Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

Красноярские школьники изуродовали скалу «Прадед» в заповеднике «Столбы». Надписи появились на ней после Дня России. Накануне участники проекта «Чистые Столбы» отмыли скалу от рисунков, но спустя сутки там появились свежие следы (надпись ШК 47). Руководство природной территории установило, что к этому причастны ученики одной из школ.

«Специалисты заповедника отправили официальное обращение администрации данного общеобразовательного учреждения, предложили рассказать детям об особо охраняемых природных территориях и правилах их посещения. А также, в воспитательных целях, рекомендовали ученикам школы прийти на сентябрьскую акцию «Чистые Столбы»», — рассказали в заповеднике.

Отметим, что граффитистов и вандалов на «Столбах» наказывают штрафом до трех тысяч рублей. Кроме того, нарушители должны будут возместить ущерб природному комплексу.