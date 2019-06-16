Новая неделя в Красноярске будет умеренно жаркой и пасмурной

Предстоящая неделя в Красноярске будет пасмурной, но умеренно жаркой. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 17 июня, в краевом центре пройдут дожди с грозами. Температура воздуха поднимется до +20°C. Ветер усилится до 16 м/с.

Во вторник, 18 июня, в город снова вернется жаркая погода. Синоптики прогнозируют до +25°C днем и до +17°C ночью. Осадков в этот день не ожидается.

В середине недели столбики термометров достигнут максимальной отметки в +26°C. Метеорологи обещают пасмурную погоду и небольшой дождь.

В конце недели потеплеет до +25...+27°C. Осадки ожидаются в следующее воскресенье. 23 июня воздух прогреется до +25°C, весь день будет дождливо.

Напомним, в целом красноярцам обещают жаркий и сухой июнь. Среднемесячные температуры будут на 1-2 градуса выше нормы.