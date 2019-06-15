На «Кинотавре» прошел спецпоказ фильма «Дылда» Кантемира Балагова

В пятницу, 14 июня, на фестивале «Кинотавр» в Сочи прошли показы конкурсных фильмов «Люби их всех» Марии Агранович и «Sheena667» Григория Добрыгина. Также вечером для гостей мероприятия организовали показ фильма «Дылда» Кантемира Балагова. Фильм представил продюсер картины и президент кинофестиваля Александр Роднянский.

«Я хотел бы поблагодарить сегодня человека, которого среди нас сегодня нет. Он сделал все, чтобы этот фильм состоялся. Это Александр Николаевич Сокуров. Сделал он это удивительным образом, когда в 2010 году приехал в Нальчик для того, чтобы набрать мастерскую из молодых людей, живущих в республике», — сказал Роднянский перед показом.

Лента «Дылда» получила приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В конкурсе «Кинотавра» она не участвует.

«Дылда» – это история двух молодых девушек-фронтовичек, которые живут в послевоенное время в Ленинграде. Сложное и противоречивое кино Балагова о сломленных снаружи и внутри людях зрители отметили овациями после фильма. На показ пришли Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Виктор Сухоруков, Дмитрий Дюжев и многие другие звезды.

Главные роли в ленте исполнили молодые актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Фото: Ольга Полетыко