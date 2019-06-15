В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

В Красноярском крае официально работают восемь пляжей из 27. Одно место для отдыха функционирует в Красноярске (пляж «Городской» на Абаканской протоке), четыре в Минусинском, по одному в Емельяновском, Березовском, Ермаковском районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

«Купание разрешено только на территории официально открытых пляжей, которые должны быть оборудованы спасательными станциями, теневыми грибками, скамейками, солнечными тентами, средствами спасения, медикаментами, плавсредствами и телефонной связью», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что красноярцев штрафуют за купание в запрещенных местах. За первую неделю июня сотрудники ГИМС выписали 16 штрафов. Чаще всего красноярцы предпочитают загорать и купаться за Центральным стадионом, в районе острова Молокова, на Ярыгинской набережной, у микрорайона «Южный берег», у острова Посадный, в районе сквера Энтузиастов, на остове Татышев, а также в водоемах в районе Песчанки и Кузнецовского плато. Эти места для отдыха являются несанкционированными.