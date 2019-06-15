15 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

Главная Общество
Красноярск
09:37 15 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае официально работают восемь пляжей из 27. Одно место для отдыха функционирует в Красноярске (пляж «Городской» на Абаканской протоке), четыре в Минусинском, по одному в Емельяновском, Березовском, Ермаковском районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

«Купание разрешено только на территории официально открытых пляжей, которые должны быть оборудованы спасательными станциями, теневыми грибками, скамейками, солнечными тентами, средствами спасения, медикаментами, плавсредствами и телефонной связью», — рассказали в ведомстве. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что красноярцев штрафуют за купание в запрещенных местах. За первую неделю июня сотрудники ГИМС выписали 16 штрафов. Чаще всего красноярцы предпочитают загорать и купаться за Центральным стадионом, в районе острова Молокова, на Ярыгинской набережной, у микрорайона «Южный берег», у острова Посадный, в районе сквера Энтузиастов, на остове Татышев, а также в водоемах в районе Песчанки и Кузнецовского плато. Эти места для отдыха являются несанкционированными. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Велосипедистам разрешили ездить по Вантовому мосту

Велосипедистам разрешили ездить по Вантовому мосту

14 Июня 2019 г.
Споры в мэрии завершились
Новости Красноярска: Красноярских школьников запишут в космонавты

Красноярских школьников запишут в космонавты

14 Июня 2019 г.
Проект «Космическая одиссея» сделают шире
Новости Красноярска: В Красноярске ограничат движение по ул. Бограда

В Красноярске ограничат движение по ул. Бограда

14 Июня 2019 г.
Перекрытия будут действовать до 11 июля
Новости Красноярска: На «Столбах» засняли купающегося в луже медведя

На «Столбах» засняли купающегося в луже медведя

14 Июня 2019 г.
Хищники довольно поздно открыли купальный сезон
Новости Красноярска: Красноярская учительница стала рекордсменом по подготовке стобалльников по химии

Красноярская учительница стала рекордсменом по подготовке стобалльников по химии

14 Июня 2019 г.
Она уверяет, что практически не готовит учеников к ЕГЭ
Новости Красноярска: Улица Спандаряна в Красноярске станет односторонней

Улица Спандаряна в Красноярске станет односторонней

14 Июня 2019 г.
На ул. Шахтеров закроют левые повороты
Новости компаний
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Директор красноярской турфирмы на деньги клиентов обосновалась в Индонезии

Директор красноярской турфирмы на деньги клиентов обосновалась в Индонезии

10 Июня 2019 г.
Бизнес-леди экстрадировали на родину, она ожидает суда
Новости Красноярска: В Красноярском крае назначен новый министр здравоохранения

В Красноярском крае назначен новый министр здравоохранения

10 Июня 2019 г.
На сайте правительства пока нет информации о новых кадровых назначениях
Новости Красноярска: Экс-руководителя красноярской «Реставрации» хотят признать банкротом

Экс-руководителя красноярской «Реставрации» хотят признать банкротом

11 Июня 2019 г.
Николай Коваленко находится в Италии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356