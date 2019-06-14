Велосипедистам разрешили ездить по Вантовому мосту

Велосипедисты и пешеходы будут делить Вантовый мост в Красноярске. Длительные споры в мэрии завершились — на переправу нанесут разметку для велосипедного и пешеходного движения.

Напомним, в начале июня красноярцам временно запретили проезжать по Вантовому мосту на двухколесном транспорте. Переправу даже объявили пешеходной зоной.

«Предлагались разные варианты решения проблемы и разделения потоков, вплоть до установки турникетов и разделителей», — рассказали в мэрии.

Решено разметить две 1,5-метровые полосы для велосипедистов и роллеров. Дорожки для пешеходов будут шире — 1,8 метра. Движение по мосту организуют в обе стороны.

Новая разметка появится на переправе в ближайшее время. Красноярцев просят соблюдать осторожность и быть вежливыми друг к другу.