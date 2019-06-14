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Красноярских школьников запишут в космонавты

Главная Общество
Красноярск
12:35 14 Июня 2019
общество, красноярск, школы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Проект «Космическая одиссея» адаптируют для школьников. Новый формат научно-образовательной программы стартует с нового учебного года, рассказали в краевом правительстве. 

Ученики школ, лицеев и гимназий будут получать дополнительные знания в области истории космонавтики, технологии создания ракетно-космической техники. Дети начнут заниматься изобретательской и исследовательской деятельностью. Программу для школьников разработают эксперты отрасли. 

«Для учеников пройдут экскурсии на предприятия ракетно-космической промышленности региона, встречи с космонавтами и ветеранами отрасли, а также другие мероприятия», — пояснили в региональном правительстве. 

Некоторые школы города уже заявили о своем желании принять участие в проекте. Заявки от образовательных учреждений еще принимаются. 

Проект «Малая космическая одиссея» получил президентский грант в размере 2,9 млн рублей. В реализации программы примут участие ведущие предприятия ракетно-космической отрасли. 

Напомним, «Космическая одиссея» для взрослых в Красноярске в самом разгаре. В мае участники проекта освоили навыки выживания в тайге. В течение двух дней 18 человек тренировались в полевых условиях в таежном лесу около поселка Усть-Мана. После этапа «Выживание» останутся только шесть финалистов. Они совершат виртуальный космический полет на тренажере космического корабля «Союз» в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке.

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