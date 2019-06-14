В Красноярске ограничат движение по ул. Бограда

В Красноярске ограничивают движение по ул. Бограда в связи с началом капитального ремонта теплосетей. В ночь с 14 на 15 июня закроют два участка в районе зданий по ул. Робеспьера, 7 и ул. Робеспьера, 101.

Ограничение вводят до 11 июля. На время перекрытий встречные потоки будут двигаться только по одной половине магистрали.

«В этот период движение транспорта будет организовано по четной стороне ул. Бограда в районе дома № 101 в прямом и обратном направлении. Для водителей выставят временные дорожные знаки и технические средства ограничения», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Фото: 2Gis