14 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске ограничат движение по ул. Бограда

Главная Общество
Красноярск
11:28 14 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске ограничивают движение по ул. Бограда в связи с началом капитального ремонта теплосетей. В ночь с 14 на 15 июня закроют два участка в районе зданий по ул. Робеспьера, 7 и ул. Робеспьера, 101.

Ограничение вводят до 11 июля. На время перекрытий встречные потоки будут двигаться только по одной половине магистрали.

«В этот период движение транспорта будет организовано по четной стороне ул. Бограда в районе дома № 101 в прямом и обратном направлении. Для водителей выставят временные дорожные знаки и технические средства ограничения», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Фото: 2Gis

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярских школьников запишут в космонавты

Красноярских школьников запишут в космонавты

14 Июня 2019 г.
Проект «Космическая одиссея» сделают шире
Новости Красноярска: На «Столбах» засняли купающегося в луже медведя

На «Столбах» засняли купающегося в луже медведя

14 Июня 2019 г.
Хищники довольно поздно открыли купальный сезон
Новости Красноярска: Красноярская учительница стала рекордсменом по подготовке стобалльников по химии

Красноярская учительница стала рекордсменом по подготовке стобалльников по химии

14 Июня 2019 г.
Она уверяет, что практически не готовит учеников к ЕГЭ
Новости Красноярска: Улица Спандаряна в Красноярске станет односторонней

Улица Спандаряна в Красноярске станет односторонней

14 Июня 2019 г.
На ул. Шахтеров закроют левые повороты
Новости Красноярска: Три района Красноярска остаются без холодной воды

Три района Красноярска остаются без холодной воды

14 Июня 2019 г.
Водоснабжение отключат в 23:00 14 июня
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС поддержала детский рыболовный фестиваль «Карасёнок -2019»

Богучанская ГЭС поддержала детский рыболовный фестиваль «Карасёнок -2019»

13 Июня 2019 г.
В фестивале приняли участие 17 команд
Новости компаний
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экс-руководителя красноярской «Реставрации» хотят признать банкротом

Экс-руководителя красноярской «Реставрации» хотят признать банкротом

11 Июня 2019 г.
Николай Коваленко находится в Италии
Новости Красноярска: Жара в Красноярске ненадолго отступит

Жара в Красноярске ненадолго отступит

10 Июня 2019 г.
Неделя начнется с пасмурной погоды
Новости Красноярска: В красноярском детсаду открыли ресторан с авторскими блюдами

В красноярском детсаду открыли ресторан с авторскими блюдами

13 Июня 2019 г.
Воспитанников больше не кормят невкусной едой
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356