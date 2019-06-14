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На «Столбах» засняли купающегося в луже медведя

Главная Общество
Красноярск
10:53 14 Июня 2019
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Фотоловушки засняли купающегося медведя на «Столбах». Крупный хищник плескался в небольшой луже. Кадры опубликовали научные сотрудники заповедника. 

В этом году животные начали купальный сезон позднее, чем обычно. 

«Засушливые условия прошлого года привели к малому накоплению почвенной влаги. В связи с чем вся весенняя вода активно впитывалась грунтами. Поэтому малые водные объекты слабо пополнялись водой, что сказалось и на сроках купального сезона животных», — рассказали ученые. 

Обычно хищники начинают заходить в водоемы после полного пробуждения от спячки. Купающихся медведей можно наблюдать в начале мая. Для людей заходить в водоемы пока холодно, а медведи с удовольствием погружаются в ледяную воду.

«Первые купающиеся звери в этом году были зафиксированы фотоловушками только 19 мая, что на две недели позже, чем в прошлом. К началу июня отмечено только три медведя, посетивших один водоем, тогда как в 2018 году число посещений на эту дату превышало десять», — сравнили ученые. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что на «Столбах» активизировались медведи. Руководство заповедника призывает туристов быть предельно острожными. Горожанам советуют ограничить посещение прилегающих лесных массивов и прибрежных полос рек Базаиха и Калтат, особенно в вечернее время. 

На «Столбах» засняли купающегося в луже медведя

Фото: заповедник «Столбы»

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