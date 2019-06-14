На «Столбах» засняли купающегося в луже медведя

Фотоловушки засняли купающегося медведя на «Столбах». Крупный хищник плескался в небольшой луже. Кадры опубликовали научные сотрудники заповедника.

В этом году животные начали купальный сезон позднее, чем обычно.

«Засушливые условия прошлого года привели к малому накоплению почвенной влаги. В связи с чем вся весенняя вода активно впитывалась грунтами. Поэтому малые водные объекты слабо пополнялись водой, что сказалось и на сроках купального сезона животных», — рассказали ученые.

Обычно хищники начинают заходить в водоемы после полного пробуждения от спячки. Купающихся медведей можно наблюдать в начале мая. Для людей заходить в водоемы пока холодно, а медведи с удовольствием погружаются в ледяную воду.

«Первые купающиеся звери в этом году были зафиксированы фотоловушками только 19 мая, что на две недели позже, чем в прошлом. К началу июня отмечено только три медведя, посетивших один водоем, тогда как в 2018 году число посещений на эту дату превышало десять», — сравнили ученые.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что на «Столбах» активизировались медведи. Руководство заповедника призывает туристов быть предельно острожными. Горожанам советуют ограничить посещение прилегающих лесных массивов и прибрежных полос рек Базаиха и Калтат, особенно в вечернее время.

Фото: заповедник «Столбы»