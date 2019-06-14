Красноярская учительница стала рекордсменом по подготовке стобалльников по химии

В Красноярском крае установлен новый рекорд по количеству стобалльников по химии. В этом году ЕГЭ на высшую оценку написали 25 человек. Ранее лучший результат был зафиксирован в 2015 году – 17 человек.

Почти половину отличников в этом году подготовила учительница химии из красноярской школы № 144 Елена Молчанова. Из 25 стобалльников 12 — ее ученики. В прошлом году она подготовила шесть стобалльников, в 2017 – 8.

Ежегодно педагог получает премию за работу с одаренными детьми, которые стали победителям и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Учитель уверяет, что практически не готовит учеников к ЕГЭ. Она работает по светской системе образования – после каждой пройденной темы проводит письменный и устный зачет.