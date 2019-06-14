14 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская учительница стала рекордсменом по подготовке стобалльников по химии

Главная Общество
Красноярск
10:27 14 Июня 2019
общество, красноярск, экзамен
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае установлен новый рекорд по количеству стобалльников по химии. В этом году ЕГЭ на высшую оценку написали 25 человек. Ранее лучший результат был зафиксирован в 2015 году – 17 человек. 

Почти половину отличников в этом году подготовила учительница химии из красноярской школы № 144 Елена Молчанова. Из 25 стобалльников 12 — ее ученики. В прошлом году она подготовила шесть стобалльников, в 2017 – 8.

Ежегодно педагог получает премию за работу с одаренными детьми, которые стали победителям и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. 

Учитель уверяет, что практически не готовит учеников к ЕГЭ. Она работает по светской системе образования – после каждой пройденной темы проводит письменный и устный зачет.

«В моих специализированных химико-биологических классах обучаются 52 ребенка. Все они нацелены на поступление в медицинские вузы. Подготовку к ЕГЭ мы практически не ведем, потому как я уверена в том, что «натаскивать» детей на итоговые экзамены бесполезно. Мы активно участвуем в олимпиадах различного уровня, развиваем мышление, логику, расширяем кругозор. В этом году мои дети по итогам олимпиад получили 98 дипломов и подтвердили право поступления в вузы без конкурса. Приятный бонус для 12 из них и высший балл по ЕГЭ», - сообщила Елена Молчанова.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске ограничат движение по ул. Бограда

В Красноярске ограничат движение по ул. Бограда

14 Июня 2019 г.
Перекрытия будут действовать до 11 июля
Новости Красноярска: На «Столбах» засняли купающегося в луже медведя

На «Столбах» засняли купающегося в луже медведя

14 Июня 2019 г.
Хищники довольно поздно открыли купальный сезон
Новости Красноярска: Улица Спандаряна в Красноярске станет односторонней

Улица Спандаряна в Красноярске станет односторонней

14 Июня 2019 г.
На ул. Шахтеров закроют левые повороты
Новости Красноярска: Три района Красноярска остаются без холодной воды

Три района Красноярска остаются без холодной воды

14 Июня 2019 г.
Водоснабжение отключат в 23:00 14 июня
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС поддержала детский рыболовный фестиваль «Карасёнок -2019»

Богучанская ГЭС поддержала детский рыболовный фестиваль «Карасёнок -2019»

13 Июня 2019 г.
В фестивале приняли участие 17 команд
Новости Красноярска: Пожилой красноярец совершил экстремальный спуск по скале вниз головой

Пожилой красноярец совершил экстремальный спуск по скале вниз головой

13 Июня 2019 г.
Пенсионер не использовал страховку
Новости компаний
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

13 Июня 2019 г.
Мужчину эвакуировали на носилках
Новости Красноярска: Жара в Красноярске ненадолго отступит

Жара в Красноярске ненадолго отступит

10 Июня 2019 г.
Неделя начнется с пасмурной погоды
Новости Красноярска: Опубликованы самые редкие вакансии в Красноярском крае

Опубликованы самые редкие вакансии в Красноярском крае

10 Июня 2019 г.
Зарплаты предлагают высокие
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356