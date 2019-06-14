Красноярская учительница стала рекордсменом по подготовке стобалльников по химии

В Красноярском крае установлен новый рекорд по количеству стобалльников по химии. В этом году ЕГЭ на высшую оценку написали 25 человек. Ранее лучший результат был зафиксирован в 2015 году – 17 человек.
Почти половину отличников в этом году подготовила учительница химии из красноярской школы № 144 Елена Молчанова. Из 25 стобалльников 12 — ее ученики. В прошлом году она подготовила шесть стобалльников, в 2017 – 8.
Ежегодно педагог получает премию за работу с одаренными детьми, которые стали победителям и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Учитель уверяет, что практически не готовит учеников к ЕГЭ. Она работает по светской системе образования – после каждой пройденной темы проводит письменный и устный зачет.
«В моих специализированных химико-биологических классах обучаются 52 ребенка. Все они нацелены на поступление в медицинские вузы. Подготовку к ЕГЭ мы практически не ведем, потому как я уверена в том, что «натаскивать» детей на итоговые экзамены бесполезно. Мы активно участвуем в олимпиадах различного уровня, развиваем мышление, логику, расширяем кругозор. В этом году мои дети по итогам олимпиад получили 98 дипломов и подтвердили право поступления в вузы без конкурса. Приятный бонус для 12 из них и высший балл по ЕГЭ», - сообщила Елена Молчанова.