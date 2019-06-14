14 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Улица Спандаряна в Красноярске станет односторонней

Главная Общество
Красноярск
09:09 14 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Советском районе Красноярска меняется схема движения. В мэрии предупредили, что с июля все левые повороты на ул. Шахтеров будут закрыты, а ул. Спандаряна станет односторонней по направлению к ул. Березина. Решение принято для того, чтобы сократить заторы на ул. Шахтеров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Ул. Спандаряна станет односторонней, и автомобили смогут через нее поворачивать на Березина, в то время как прямой поворот на ул. Березина с улицы Шахтеров будет закрыт. Аналогичная схема в обратном направлении будет работать на транспортном узле ул. Шахтеров – ул. Мужества – ул. Березина», - пояснили в пресс-службе администрации. 

При этом ул. Спандаряна в этом году отремонтируют — там полностью заменят асфальт, обустроят тротуары, проведут благоустройство. Работы планируют завершить до конца лета.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Три района Красноярска остаются без холодной воды

Три района Красноярска остаются без холодной воды

14 Июня 2019 г.
Водоснабжение отключат в 23:00 14 июня
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС поддержала детский рыболовный фестиваль «Карасёнок -2019»

Богучанская ГЭС поддержала детский рыболовный фестиваль «Карасёнок -2019»

13 Июня 2019 г.
В фестивале приняли участие 17 команд
Новости Красноярска: Пожилой красноярец совершил экстремальный спуск по скале вниз головой

Пожилой красноярец совершил экстремальный спуск по скале вниз головой

13 Июня 2019 г.
Пенсионер не использовал страховку
Новости Красноярска: Врач футбольного «Енисея» спасла жизнь пассажирке рейса «Москва-Красноярск»

Врач футбольного «Енисея» спасла жизнь пассажирке рейса «Москва-Красноярск»

13 Июня 2019 г.
У женщины случился гипертонический криз
Новости Красноярска: В красноярском детсаду открыли ресторан с авторскими блюдами

В красноярском детсаду открыли ресторан с авторскими блюдами

13 Июня 2019 г.
Воспитанников больше не кормят невкусной едой
Новости Красноярска: Красноярский край стал лидером по рождаемости в Сибири

Красноярский край стал лидером по рождаемости в Сибири

13 Июня 2019 г.
В регионе появились на свет 7 443 малыша
Новости компаний
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае назначен новый министр здравоохранения

В Красноярском крае назначен новый министр здравоохранения

10 Июня 2019 г.
На сайте правительства пока нет информации о новых кадровых назначениях
Новости Красноярска: Синоптики предупредили о «тропической жаре» в Красноярске

Синоптики предупредили о «тропической жаре» в Красноярске

13 Июня 2019 г.
Воздух прогреется до +32°C
Новости Красноярска: Сноубордист Вик Уайлд не получил допуск от российских врачей

Сноубордист Вик Уайлд не получил допуск от российских врачей

11 Июня 2019 г.
Олимпийский чемпион якобы имеет проблемы со здоровьем
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356