Улица Спандаряна в Красноярске станет односторонней

В Советском районе Красноярска меняется схема движения. В мэрии предупредили, что с июля все левые повороты на ул. Шахтеров будут закрыты, а ул. Спандаряна станет односторонней по направлению к ул. Березина. Решение принято для того, чтобы сократить заторы на ул. Шахтеров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Ул. Спандаряна станет односторонней, и автомобили смогут через нее поворачивать на Березина, в то время как прямой поворот на ул. Березина с улицы Шахтеров будет закрыт. Аналогичная схема в обратном направлении будет работать на транспортном узле ул. Шахтеров – ул. Мужества – ул. Березина», - пояснили в пресс-службе администрации.

При этом ул. Спандаряна в этом году отремонтируют — там полностью заменят асфальт, обустроят тротуары, проведут благоустройство. Работы планируют завершить до конца лета.