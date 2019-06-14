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Три района Красноярска остаются без холодной воды

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Красноярск
08:35 14 Июня 2019
общество, красноярск, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жители трех районов правобережья Красноярска проведут субботу без холодной воды. В компании «КрасКом» предупредили, что водозаборы островов Верхне- и Нижне-Атамановского остановятся в пятницу, 14 июня, в 23:00. Воды не будет в квартирах жителей Ленинского и части Кировского районов от ул. Корнетова до ул. Затонской в границах от железной дороги до Енисея.

Также водоснабжение отключат в коттеджах на ул. Побежимова и ул. Вавилова в Свердловском районе, а также в поселке Березовка.

Вернуть воду коммунальщики обещают до 23:00 субботы 15 июня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В «КрасКоме» сообщили, что из-за плановых работ на водозаборах в пятницу на правобережье будет ограничено движение: 

«С 20:00 часов до завершения ремонта будет закрыто сквозное движение транспорта через перекресток улиц Коломенская и Московская, а также частично ограничен проезд автомобилей на внутриквартальных дорогах по следующим адресам: ул. Юности, 4 и ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 10. При выборе маршрута водителям необходимо учитывать эту информацию».

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