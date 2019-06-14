Три района Красноярска остаются без холодной воды

Жители трех районов правобережья Красноярска проведут субботу без холодной воды. В компании «КрасКом» предупредили, что водозаборы островов Верхне- и Нижне-Атамановского остановятся в пятницу, 14 июня, в 23:00. Воды не будет в квартирах жителей Ленинского и части Кировского районов от ул. Корнетова до ул. Затонской в границах от железной дороги до Енисея.

Также водоснабжение отключат в коттеджах на ул. Побежимова и ул. Вавилова в Свердловском районе, а также в поселке Березовка.

Вернуть воду коммунальщики обещают до 23:00 субботы 15 июня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В «КрасКоме» сообщили, что из-за плановых работ на водозаборах в пятницу на правобережье будет ограничено движение: