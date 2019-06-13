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Богучанская ГЭС поддержала детский рыболовный фестиваль «Карасёнок -2019»

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Красноярск
17:43 13 Июня 2019
энергетика, гэс, поддержка, фестивали, дети, предприятие
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Богучанская ГЭС, продолжая программу сотрудничества с Красноярским краевым отделением Российского детского фонда,  оказала поддержку в проведении 10-го детского рыболовного фестиваля «Карасенок». Энергетики передали призы для участников и победителей фестиваля, прошедшего 12 июня на территории парка «Емельяновское» с искуственным водохранилищем. Организаторами фестиваля являются ККО РДФ и рыболовной клуб «Тугун», участниками – воспитанники детских домов и многодетные семьи.

В фестивале приняли участие 17 команд – воспитанники детских домов №1, 2 города Красноярска, детских домов поселка Есаулово и города Сосновоборска, центра социальной помощи семье и  детям «Дивногорский», городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток»,  ребята из многодетных семей Красноярска и Манского района - 51 человек. Участники фестиваля соревновались в ловле рыбы, для ребят были приготовлены памятные призы, игровая программа, полевая кухня и общение с профессиональными рыбаками. Фестиваль является частью программы ККО РДФ «Теплый дом», главная задача которой - разносторонняя помощь воспитанникам детских домов, приютов, центров социальной помощи семье и детям, а также «Срочная социальная помощь» - поддержка детей из приемных, многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Карасенок» - это не просто фестиваль, здесь ребята из детских домов, многодетных семей общаются, заводят новых друзей как среди своих сверстников, так и среди наших волонтеров. Все эти годы мы вместе с рыболовным клубом «Тугун» прививаем детям и взрослым навыки социализации, умения общаться. Сегодня ребята приготовили всем волонтерам рисунки. И это было очень трогательно. «Мы благодарим партнеров фестиваля - Министерство образования Красноярского края, ПАО «Богучанская ГЭС», Агентство детских праздников «Кудесники» и всех волонтеров, посвятивших этот выходной день ребятам, которые в этом особенно нуждаются», - сказала председатель ККО РДФ Наталья Спирина.

В 2015 году Красноярское краевое отделение Российского детского фонда при партнерстве Богучанской ГЭС организовало в Краевом Дворце пионеров и школьников праздничную программу, посвященную Международному Дню защиты детей. На праздник собрались ребята из социальных приютов, детских домов, многодетных, приемных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья из Красноярска, Дивногорска, Сосновоборска, Уяра, Есаулово, манского района. В 2017 и 2018 годах ПАО «Богучанская ГЭС» выделило социальным учреждениям, курируемым красноярским краевым отделением Российского детского фонда, средства для подписки на журнал «Путеводная звезда». В городе Кодинске на журнал подписаны все общеобразовательные учреждения, Центр дополнительного образования детей, а также Кежемская межпоселенческая Центральная Районная библиотека им. А.Ф. Каранухова.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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