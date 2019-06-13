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Пожилой красноярец совершил экстремальный спуск по скале вниз головой

Главная Общество
Красноярск
15:34 13 Июня 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Пенсионер из Красноярска Андрей Дидух совершил очередной экстремальный спуск по скале «Перья» в заповеднике «Столбы». 70-летний мужчина спустился вниз головой и без страховки. Высота горы составляет 42 метра, а периметр основания – 135 метров. Видео появилось в социальных сетях. 

Пожилой красноярец часто устраивает «экстремальные представления» — у него большой опыт в скалолазании. Подъем на скалу проходил по вертикальному ребру «Перьев». Для неподготовленного человека такие подъемы могут быть опасны. Спустился столбист по «шкуродеру» — это узкий проем между камнями. 

«Если встретите на «Столбах» деда Андроныча, можете стать свидетелем такого экстремального спуска», — рассказывают красноярцы. 

Отметим, что пенсионер демонстрирует свои спортивные навыки не только на Столбах. Например, несколько лет назад он поразил публику в Таиланде. Мужчина залез на скалу без страховки и показал несколько акробатических трюков. 

Видео: Город Красноярск / «Вконтакте» 

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