Пожилой красноярец совершил экстремальный спуск по скале вниз головой

Пенсионер из Красноярска Андрей Дидух совершил очередной экстремальный спуск по скале «Перья» в заповеднике «Столбы». 70-летний мужчина спустился вниз головой и без страховки. Высота горы составляет 42 метра, а периметр основания – 135 метров. Видео появилось в социальных сетях.

Пожилой красноярец часто устраивает «экстремальные представления» — у него большой опыт в скалолазании. Подъем на скалу проходил по вертикальному ребру «Перьев». Для неподготовленного человека такие подъемы могут быть опасны. Спустился столбист по «шкуродеру» — это узкий проем между камнями.

«Если встретите на «Столбах» деда Андроныча, можете стать свидетелем такого экстремального спуска», — рассказывают красноярцы.

Отметим, что пенсионер демонстрирует свои спортивные навыки не только на Столбах. Например, несколько лет назад он поразил публику в Таиланде. Мужчина залез на скалу без страховки и показал несколько акробатических трюков.

Видео: Город Красноярск / «Вконтакте»