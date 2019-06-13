Врач футбольного «Енисея» спасла жизнь пассажирке рейса «Москва-Красноярск»

Врач женского футбольного «Енисея» Лилия Сергеева спасла жизнь пассажирке рейса «Москва-Красноярск». Медработница вместе с командой возвращалась в краевой центр после матча с «Локомотивом». Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня. Информация появилась в группе ЖФК «Енисей» в социальных сетях.

Как удалось выяснить корреспонденту Sibnovosti.ru, во время полета командир корабля объявил о том, что одной из пассажирок стало плохо. Он спросил, есть ли на борту врачи, который могли бы оказать помощь. Лилия Сергеева незамедлительно откликнулась на призыв — с собой женщина всегда возит аптечку.

Врач осмотрела 40-летнюю женщину и поставила диагноз — у пассажирки случился гипертонический криз. Лилии Сергеевой удалось сбить высокое давление.

«Пассажирке стало лучше, экстренной посадки не потребовалось», — рассказали в клубе.

После инцидента экипаж поблагодарил врача за помощь, а пассажирка даже обняла свою спасительницу.

Лилии Сергеевой 55 лет. Она работает в женском «Енисее» с 2012 года. К спорту доктор имеет непосредственное отношение — раньше она профессионально занималась баскетболом.

Фото: ЖФК «Енисей»