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Врач футбольного «Енисея» спасла жизнь пассажирке рейса «Москва-Красноярск»

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Красноярск
12:57 13 Июня 2019
спасение, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Врач женского футбольного «Енисея» Лилия Сергеева спасла жизнь пассажирке рейса «Москва-Красноярск». Медработница вместе с командой возвращалась в краевой центр после матча с «Локомотивом». Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня. Информация появилась в группе ЖФК «Енисей» в социальных сетях. 

Как удалось выяснить корреспонденту Sibnovosti.ru, во время полета командир корабля объявил о том, что одной из пассажирок стало плохо. Он спросил, есть ли на борту врачи, который могли бы оказать помощь. Лилия Сергеева незамедлительно откликнулась на призыв — с собой женщина всегда возит аптечку. 

Врач осмотрела 40-летнюю женщину и поставила диагноз — у пассажирки случился гипертонический криз. Лилии Сергеевой удалось сбить высокое давление. 

«Пассажирке стало лучше, экстренной посадки не потребовалось», — рассказали в клубе. 

После инцидента экипаж поблагодарил врача за помощь, а пассажирка даже обняла свою спасительницу. 

Лилии Сергеевой 55 лет. Она работает в женском «Енисее» с 2012 года. К спорту доктор имеет непосредственное отношение — раньше она профессионально занималась баскетболом. 

Фото: ЖФК «Енисей»

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