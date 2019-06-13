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Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода

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Красноярск
11:54 13 Июня 2019
подготовка, работа, энергетика, гэс, электростанция
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Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, сообщает о завершении ежегодной подготовки оборудования и персонала Красноярской ГЭС к безаварийному прохождению предстоящего грозового сезона.           

Каждый год накануне лета гидроэнергетики Красноярской ГЭС проводят подготовительные мероприятия к работе основного и вспомогательного оборудования в грозовой сезон.

В этот период поэтапно выводится из работы оборудование всех гидроагрегатов – турбины и генераторы, главные трансформаторы и оборудование открытого распределительного устройства (ОРУ-220 кВ) для проведения осмотров, техобслуживания, регулировки и устранения мелких дефектов.

В мае из работы были выведены гидроагрегат №№1 и 2, обходная система шин ОРУ-220 кВ для поочередного осмотра, проверки исправности работы всего оборудования системы шин и ремонта. В этот же период отремонтированы автотрансформаторы АТ-1 и АТ-2 с их присоединениями. Также на открытом распределительном устройстве выполнены работы по осмотру, чистке подвесной и опорной изоляции, заменена дефектная изоляция.

Подготовительные мероприятия к работе Красноярской ГЭС в грозовой период проводились в строгом соответствии утвержденному плану, отклонений по срокам нет. В результате проведения на станции большого объема оперативных переключений не зафиксированы сбои в подаче электроэнергии. Станция полностью готова к работе в грозовой сезон.

Фото: пресс-служба Красноярской ГЭС
По материалам пресс-службы Красноярской ГЭС

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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