Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, сообщает о завершении ежегодной подготовки оборудования и персонала Красноярской ГЭС к безаварийному прохождению предстоящего грозового сезона.

Каждый год накануне лета гидроэнергетики Красноярской ГЭС проводят подготовительные мероприятия к работе основного и вспомогательного оборудования в грозовой сезон.

В этот период поэтапно выводится из работы оборудование всех гидроагрегатов – турбины и генераторы, главные трансформаторы и оборудование открытого распределительного устройства (ОРУ-220 кВ) для проведения осмотров, техобслуживания, регулировки и устранения мелких дефектов.

В мае из работы были выведены гидроагрегат №№1 и 2, обходная система шин ОРУ-220 кВ для поочередного осмотра, проверки исправности работы всего оборудования системы шин и ремонта. В этот же период отремонтированы автотрансформаторы АТ-1 и АТ-2 с их присоединениями. Также на открытом распределительном устройстве выполнены работы по осмотру, чистке подвесной и опорной изоляции, заменена дефектная изоляция.

Подготовительные мероприятия к работе Красноярской ГЭС в грозовой период проводились в строгом соответствии утвержденному плану, отклонений по срокам нет. В результате проведения на станции большого объема оперативных переключений не зафиксированы сбои в подаче электроэнергии. Станция полностью готова к работе в грозовой сезон.

Фото: пресс-служба Красноярской ГЭС

По материалам пресс-службы Красноярской ГЭС