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В красноярском детсаду открыли ресторан с авторскими блюдами

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Красноярск
11:56 13 Июня 2019
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В красноярском детском саду № 301 для детей открыли необычный ресторан. В столовой воспитанников больше не кормят невкусной едой — им подают авторские блюда, рассказали в городском управлении образования. 

Перед запуском ресторана дети составили «лист желаний». Туда записали любимые продукты питания. Повара учли и антирейтинг воспитанников. Тушеную капусту заменили на бигус, а в овощной салат добавили кальмары. Из рыбы начали делать суп с фрикадельками.  

«Одним из самых популярных блюд стал вегетарианский борщ с чесночными пампушками. Каши теперь тоже в фаворе. Особенно детям нравится полосатая каша, в которой собрано несколько видов круп. Самыми любимыми блюдами дошколят стали суп с домашней лапшой, свекольник и горячие бутерброды с сыром», — рассказали воспитатели. 

По словам работников, дети учатся самостоятельно накрывать на стол. Чтобы создать ресторан, педагогам пришлось ликвидировать мини-столовые в игровых комнатах. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали, что красноярские воспитатели изобрели кровать-трансформер. Она занимает почти в четыре раза меньше места. 

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