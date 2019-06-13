В красноярском детсаду открыли ресторан с авторскими блюдами

В красноярском детском саду № 301 для детей открыли необычный ресторан. В столовой воспитанников больше не кормят невкусной едой — им подают авторские блюда, рассказали в городском управлении образования.

Перед запуском ресторана дети составили «лист желаний». Туда записали любимые продукты питания. Повара учли и антирейтинг воспитанников. Тушеную капусту заменили на бигус, а в овощной салат добавили кальмары. Из рыбы начали делать суп с фрикадельками.

«Одним из самых популярных блюд стал вегетарианский борщ с чесночными пампушками. Каши теперь тоже в фаворе. Особенно детям нравится полосатая каша, в которой собрано несколько видов круп. Самыми любимыми блюдами дошколят стали суп с домашней лапшой, свекольник и горячие бутерброды с сыром», — рассказали воспитатели.

По словам работников, дети учатся самостоятельно накрывать на стол. Чтобы создать ресторан, педагогам пришлось ликвидировать мини-столовые в игровых комнатах.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали, что красноярские воспитатели изобрели кровать-трансформер. Она занимает почти в четыре раза меньше места.