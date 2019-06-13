13 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский край стал лидером по рождаемости в Сибири

Главная Общество
Красноярск
10:38 13 Июня 2019
общество, красноярск, новорожденные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае оказалась самая высокая рождаемость в Сибири. По данным Росстата, с января по апрель 2019 года в регионе появились на свет 7 443 малыша. 

На втором месте по количеству новорожденных идет Новосибирская область (7 219 младенцев). На третье строчке — Иркутская область, там родилось 6 968 детей. 

Отметим, что по уровню рождаемости Красноярский край также опережает все регионы Дальневосточного федерального округа.

Смертность в Красноярском крае также высокая —  более 9,2 тысячи человек за 2019 год. По этому показателю регион находится на втором месте в СФО, лидер печальной статистики — Кемеровская область, где с начала года зарегистрировано 10 007 умерших, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Синоптики предупредили о «тропической жаре» в Красноярске

Синоптики предупредили о «тропической жаре» в Красноярске

13 Июня 2019 г.
Воздух прогреется до +32°C
Новости Красноярска: В Дивногорске появится туристско-рекреационный кластер

В Дивногорске появится туристско-рекреационный кластер

13 Июня 2019 г.
Власти считают, что территория обладает туристическим потенциалом
Новости Красноярска: На проспекте Котельникова в Красноярске снова изменили схему движения

На проспекте Котельникова в Красноярске снова изменили схему движения

13 Июня 2019 г.
Теперь перекрыта левая половина дороги в сторону Солонцов
Новости Красноярска: Стали известны сроки переписи для труднодоступных районов Красноярского края

Стали известны сроки переписи для труднодоступных районов Красноярского края

12 Июня 2019 г.
Раньше всего она стартует в Северо-Енисейском районе
Новости Красноярска: Поселок в Красноярском крае защитили от пожара на лесоскладе

Поселок в Красноярском крае защитили от пожара на лесоскладе

12 Июня 2019 г.
Сотрудники МЧС не нашли в Таежном пожарных гидрантов и пожарного водоема
Новости Красноярска: Экс-руководителя красноярской «Реставрации» хотят признать банкротом

Экс-руководителя красноярской «Реставрации» хотят признать банкротом

11 Июня 2019 г.
Николай Коваленко находится в Италии
Новости компаний
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Директор красноярской турфирмы на деньги клиентов обосновалась в Индонезии

Директор красноярской турфирмы на деньги клиентов обосновалась в Индонезии

10 Июня 2019 г.
Бизнес-леди экстрадировали на родину, она ожидает суда
Новости Красноярска: Президент поручил создать «мощный агропромышленный комплекс» в Минусинской долине

Президент поручил создать «мощный агропромышленный комплекс» в Минусинской долине

10 Июня 2019 г.
Глава государства заявил об этом на пленарном заседании Петербургского экономического форума
Новости Красноярска: Жара в Красноярске ненадолго отступит

Жара в Красноярске ненадолго отступит

10 Июня 2019 г.
Неделя начнется с пасмурной погоды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356