Красноярский край стал лидером по рождаемости в Сибири

В Красноярском крае оказалась самая высокая рождаемость в Сибири. По данным Росстата, с января по апрель 2019 года в регионе появились на свет 7 443 малыша.

На втором месте по количеству новорожденных идет Новосибирская область (7 219 младенцев). На третье строчке — Иркутская область, там родилось 6 968 детей.

Отметим, что по уровню рождаемости Красноярский край также опережает все регионы Дальневосточного федерального округа.

Смертность в Красноярском крае также высокая — более 9,2 тысячи человек за 2019 год. По этому показателю регион находится на втором месте в СФО, лидер печальной статистики — Кемеровская область, где с начала года зарегистрировано 10 007 умерших, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.