13 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Синоптики предупредили о «тропической жаре» в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:40 13 Июня 2019
общество, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают красноярцев об изнуряющей жаре. Так, в четверг, 13 июня, воздух в краевом центре прогреется до +25...+30°C. 

«В центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, при грозах усиление ветра до 15-18 м/с, на севере центральных районов местами сильные дожди, днем в центральных и южных районах края температура воздуха +25...+30°C», — говорится в сообщении. 

Жаркая погода будет держаться в Красноярске до конца недели. В пятницу, 14 июня, метеорологи прогнозируют до +30...+32°C. Возможен небольшой дождь и гроза. Ветер усилится до 15 м/с. 

В выходные «тропическая жара» не отступит — в субботу ожидается небольшое понижение температур до +23...+25°C, а в воскресенье столбики термометров вновь поднимутся до +32°C. 

Напомним, в целом красноярцам обещают жаркий и сухой июнь. Среднемесячные температуры будут на 1-2 градуса выше нормы.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский край стал лидером по рождаемости в Сибири

Красноярский край стал лидером по рождаемости в Сибири

13 Июня 2019 г.
В регионе появились на свет 7 443 малыша
Новости Красноярска: В Дивногорске появится туристско-рекреационный кластер

В Дивногорске появится туристско-рекреационный кластер

13 Июня 2019 г.
Власти считают, что территория обладает туристическим потенциалом
Новости Красноярска: На проспекте Котельникова в Красноярске снова изменили схему движения

На проспекте Котельникова в Красноярске снова изменили схему движения

13 Июня 2019 г.
Теперь перекрыта левая половина дороги в сторону Солонцов
Новости Красноярска: Стали известны сроки переписи для труднодоступных районов Красноярского края

Стали известны сроки переписи для труднодоступных районов Красноярского края

12 Июня 2019 г.
Раньше всего она стартует в Северо-Енисейском районе
Новости Красноярска: Поселок в Красноярском крае защитили от пожара на лесоскладе

Поселок в Красноярском крае защитили от пожара на лесоскладе

12 Июня 2019 г.
Сотрудники МЧС не нашли в Таежном пожарных гидрантов и пожарного водоема
Новости Красноярска: Экс-руководителя красноярской «Реставрации» хотят признать банкротом

Экс-руководителя красноярской «Реставрации» хотят признать банкротом

11 Июня 2019 г.
Николай Коваленко находится в Италии
Новости компаний
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Президент поручил создать «мощный агропромышленный комплекс» в Минусинской долине

Президент поручил создать «мощный агропромышленный комплекс» в Минусинской долине

10 Июня 2019 г.
Глава государства заявил об этом на пленарном заседании Петербургского экономического форума
Новости Красноярска: В Красноярском крае назначен новый министр здравоохранения

В Красноярском крае назначен новый министр здравоохранения

10 Июня 2019 г.
На сайте правительства пока нет информации о новых кадровых назначениях
Новости Красноярска: В красноярской школе решили вернуть раздельное обучение

В красноярской школе решили вернуть раздельное обучение

10 Июня 2019 г.
Нововведение коснется учеников восьмых классов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356