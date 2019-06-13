Синоптики предупредили о «тропической жаре» в Красноярске

Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают красноярцев об изнуряющей жаре. Так, в четверг, 13 июня, воздух в краевом центре прогреется до +25...+30°C.

«В центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, при грозах усиление ветра до 15-18 м/с, на севере центральных районов местами сильные дожди, днем в центральных и южных районах края температура воздуха +25...+30°C», — говорится в сообщении.

Жаркая погода будет держаться в Красноярске до конца недели. В пятницу, 14 июня, метеорологи прогнозируют до +30...+32°C. Возможен небольшой дождь и гроза. Ветер усилится до 15 м/с.

В выходные «тропическая жара» не отступит — в субботу ожидается небольшое понижение температур до +23...+25°C, а в воскресенье столбики термометров вновь поднимутся до +32°C.

Напомним, в целом красноярцам обещают жаркий и сухой июнь. Среднемесячные температуры будут на 1-2 градуса выше нормы.