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В Дивногорске появится туристско-рекреационный кластер

Главная Общество
Красноярск
09:13 13 Июня 2019
общество, красноярск, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевые власти планируют создать в Дивногорске туристско-рекреационный кластер «Сибирское Дивногорье». В правительстве считают, что территория обладает серьезным туристическим потенциалом – уже сейчас город и его окрестности посещают более 100 тысяч гостей в год. 

«Благодаря близости к краевой столице, транспортной доступности, уникальной природе и интересным локациям это направление может стать точкой притяжения туристов из других городов и регионов. Кроме того, в Дивногорске действует ряд объектов, специализирующихся в сфере событийного, спортивного и познавательного туризма», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Для создания туристско-рекреационного кластера предстоит решить проблемы с отсутствием инфраструктуры, недостатком финансирования, а также подготовить законодательную базу.

Власти рассчитывают привлечь федеральное финансирование.

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