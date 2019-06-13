В Дивногорске появится туристско-рекреационный кластер

Краевые власти планируют создать в Дивногорске туристско-рекреационный кластер «Сибирское Дивногорье». В правительстве считают, что территория обладает серьезным туристическим потенциалом – уже сейчас город и его окрестности посещают более 100 тысяч гостей в год.

«Благодаря близости к краевой столице, транспортной доступности, уникальной природе и интересным локациям это направление может стать точкой притяжения туристов из других городов и регионов. Кроме того, в Дивногорске действует ряд объектов, специализирующихся в сфере событийного, спортивного и познавательного туризма», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Для создания туристско-рекреационного кластера предстоит решить проблемы с отсутствием инфраструктуры, недостатком финансирования, а также подготовить законодательную базу.

Власти рассчитывают привлечь федеральное финансирование.