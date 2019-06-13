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Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры

Главная Общество
Красноярск
08:52 13 Июня 2019
жилье, недвижимость, квартиры, акция
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В честь ввода в эксплуатацию ЖК «Слобода Весны» АО «Сибагропромстрой» дарит всем новым покупателям квартир – кладовые комнаты.

Кладовая комната – это очень выгодный и удобный способ освободить пространство в своей квартире. Спортивный инвентарь, детские коляски, сезонные вещи и многое другое больше не будет занимать место в жилой зоне. Также, эти нежилые помещения очень полюбили представители бизнеса, ведь они отлично подходят для складирования и хранения товаров.

Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры

В зависимости от приобретаемого типа квартиры будущие владельцы получат в подарок до 16, 5 кв.м. в виде отдельных кладовых комнат.

«Слобода Весны» - это удобная подземная парковка, современные входные пространства, и функциональная планировка. Хорошо развита и инфраструктура района – муниципальные и частные детские сады, школа, торговые, развлекательные и спортивные центры.

Все дома построены по цельномонолитной технологии, а это повышенная сейсмостойкость и теплоизоляционные свойства.

Первые два этажа домов это - торгово-офисные площади. Приобрести в собственность или в аренду помещения сможет только социально ответственная компания, способная решить потребности жителей комплекса «Слобода Весны».

Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры

С каждой стороны жилого комплекса находятся транспортные остановки, маршрут на городском транспорте до центрального района занимает не более 10 минут.

Двор оборудован детской площадкой и универсальной спортивной коробкой: зимой это хоккейное поле, летом баскетбольное, футбольное или волейбольное.

Также, Застройщик Сибагропромстрой проводит выгодную акцию на покупку квартир в новых домах №1 и №4 жилого комплекса «Новая Панорама».

Всего в акции участвуют 32 квартиры. На однокомнатные квартиры действует скидка в размере 3 %, на двухкомнатные – 4 %, трехкомнатные квартиры покупатели смогут приобрести по цене, сниженной на 5%.

Организатор акции АО «Сибагропромстрой». Подробности по телефону 200-200-5. Условия акций и проектная декларация на сайте saps.ru.

Фото: АО «Сибагропромстрой»
По материалам АО «Сибагропромстрой»

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