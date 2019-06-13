На проспекте Котельникова в Красноярске снова изменили схему движения

В Красноярске изменилась схема движения в районе заправки «25 часов» на проспекте Котельникова. В пресс-службе краевого управления автодорог сообщили, что теперь перекрыта левая половина дороги в сторону Солонцов. Движение ограничено на участке протяженностью 220 метров.

Для автомобилей открыты две полосы с правой стороны магистрали, по одной для каждого направления движения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Данное ограничение будет действовать около месяца. На участке пройдут работы по устройству ливневой канализации и замены дорожного покрытия. Перекрытия, где продолжаются работы по строительству подземных переходов, по-прежнему сохранятся», - предупредили в КрУДоре.

Напомним, с прошлого года на дороге Красноярск – Солонцы ведется реконструкция.