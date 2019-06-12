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Стали известны сроки переписи для труднодоступных районов Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
15:37 12 Июня 2019
перепись, население, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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В труднодоступных районах Красноярского края всероссийская перепись населения 2020 года стартует раньше, чем на остальной территории региона. Об этом было сказано на заседании коллегии Красноярскстата, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перепись в России запланирована на период с 1 по 31 октября 2020 года. Но уже в августе-сентябре она пройдет в Северо-Енисейском районе. В сентябре переписчики будут работать в Мотыгинском, Туруханском и Эвенкийском муниципальном районах. В сентябре-октябре – в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.

Что же касается остальных территорий, то здесь график переписи выглядит следующим образом. С 1 по 25 октября 2020 года граждане смогут сами заполнять переписные листы в электронной форме на едином портале государственных услуг и функций, на региональных порталах государственных и муниципальных услуг. Традиционный обход квартир запланирован с 4 по 27 октября. В это же время все желающие смогут пройти перепись на стационарных переписных участках.

Фото: сайт Красноярскстата

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