Поселок в Красноярском крае защитили от пожара на лесоскладе

Пожарным удалось спасти поселок Таежный в Богучанском районе Красноярского края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Населенному пункту угрожал пожар, вспыхнувший на складе лесоматериалов.

Промбаза рядом с поселком загорелась сегодня в 0:55. Огонь охватил площадь в 20 тыс. кв. м.

«Прибывшие на место сотрудники МЧС России выяснили, что район безводный – здесь нет пожарных гидрантов или пожарного водоема, который позволил бы проложить постоянную линию рукавов с водой», - отмечается в сообщении на странице краевого главного управления МЧС в соцсети «ВКонтакте».

Тем не менее, спасатели с помощью водяной завесы локализовали пожар, а к 6:00 в Таежный на подмогу прибыл пожарный поезд со 150 т воды. По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, погибших или пострадавших в ходе борьбы с огнем нет.

Население Таежного составляет около 6 тыс. человек. Промбаза, на которой вспыхнул пожар, расположена на расстоянии не более 700 м от жилых домов.

Фото: страница главного управления МЧС по Красноярскому краю в соцсети «ВКонтакте»