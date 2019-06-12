12 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Поселок в Красноярском крае защитили от пожара на лесоскладе

Главная Общество
Красноярск
14:19 12 Июня 2019
пожар, мчс, поселок
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Пожарным удалось спасти поселок Таежный в Богучанском районе Красноярского края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Населенному пункту угрожал пожар, вспыхнувший на складе лесоматериалов.

Промбаза рядом с поселком загорелась сегодня в 0:55. Огонь охватил площадь в 20 тыс. кв. м.

«Прибывшие на место сотрудники МЧС России выяснили, что район безводный – здесь нет пожарных гидрантов или пожарного водоема, который позволил бы проложить постоянную линию рукавов с водой», - отмечается в сообщении на странице краевого главного управления МЧС в соцсети «ВКонтакте».

Тем не менее, спасатели с помощью водяной завесы локализовали пожар, а к 6:00 в Таежный на подмогу прибыл пожарный поезд со 150 т воды. По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, погибших или пострадавших в ходе борьбы с огнем нет.

Население Таежного составляет около 6 тыс. человек. Промбаза, на которой вспыхнул пожар, расположена на расстоянии не более 700 м от жилых домов.

Фото: страница главного управления МЧС по Красноярскому краю в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Экс-руководителя красноярской «Реставрации» хотят признать банкротом

Экс-руководителя красноярской «Реставрации» хотят признать банкротом

11 Июня 2019 г.
Николай Коваленко находится в Италии
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС подтвердила свою надежность

Красноярская ГЭС подтвердила свою надежность

11 Июня 2019 г.
Преддекларационное обследование - одно из обязательных мероприятий
Новости Красноярска: Красноярские кардиохирурги научились выкраивать клапан из тканей сердца

Красноярские кардиохирурги научились выкраивать клапан из тканей сердца

11 Июня 2019 г.
Операции делают взрослым и детям
Новости Красноярска: Красноярский край попал в список регионов с самыми дорогими билетам за границу

Красноярский край попал в список регионов с самыми дорогими билетам за границу

11 Июня 2019 г.
В среднем путешественники отдают за перелеты по 33, 2 тысячи рублей
Новости Красноярска: На юге Красноярского края провели «перепись» бобров

На юге Красноярского края провели «перепись» бобров

11 Июня 2019 г.
Животных завезли в Сибирь в начале 80-х годов
Новости Красноярска: «Дорожное радио» сделало Красноярск зеленее

«Дорожное радио» сделало Красноярск зеленее

11 Июня 2019 г.
Слушатели радиостанции получили полсотни саженцев — кусты сирени, смородины, рябинник и тую
Новости компаний
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
04/06
СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эксперты забраковали почти всю томатную пасту из красноярских магазинов

Эксперты забраковали почти всю томатную пасту из красноярских магазинов

7 Июня 2019 г.
Проверку прошли только два вида
Новости Красноярска: Сноубордист Вик Уайлд не получил допуск от российских врачей

Сноубордист Вик Уайлд не получил допуск от российских врачей

11 Июня 2019 г.
Олимпийский чемпион якобы имеет проблемы со здоровьем
Новости Красноярска: Выделенную полосу в центре Красноярска решили убрать

Выделенную полосу в центре Красноярска решили убрать

7 Июня 2019 г.
«Выделенки» теперь не будет на участке от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356