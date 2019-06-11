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Экс-руководителя красноярской «Реставрации» хотят признать банкротом

Главная Общество
Красноярск
14:35 11 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Конкурсный управляющий банка «Таатта» обратился в арбитражный суд Красноярского края с требованием признать банкротом Николая Коваленко. Судя по документам, ответчиком по делу выступает экс-руководитель строительной компании «Реставрациия». Материалы опубликованы на сайте высшей инстанции. 

Истец просит включить в реестр требований кредиторов Николая Коваленко за долг в 65,5 млн рублей. Часть суммы - около 7 млн рублей - это долг по ипотеке от 2013 года. Остальные средства взяты под другие материальные нужды ответчика. 

В материалах дела сказано, что кредиты были обеспечены залогом в виде имущества: дома площадью 339 «квадратов» в Березовском районе и земельного участка около урочища «Торгашино». 

Представители банка требуют ввести в отношении должника процедуру реструктуризации долгов. 

«Рассмотрев заявление и приложенные к нему документы, суд пришел к выводу о необходимости принятия заявления к производству», - говорится в материалах. 

Напомним, обвиняемый в мошенничестве экс-руководитель строительной компании «Реставрация» Николай Коваленко находится в Италии под домашним арестом. Российские правоохранители требуют выдать подозреваемого и экстрадировать его в Красноярск. По версии следствия, Коваленко обманул почти 1,5 тысячи дольщиков, которые инвестировали в строительство домов более 2,5 млрд рублей. Строительная компания не смогла выйти из трудного финансового положения. Суд признал фирму банкротом.

Фото: скриншот программы «Дежурная часть»

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