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Красноярская ГЭС подтвердила свою надежность

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Красноярск
13:42 11 Июня 2019
гэс, энергетика, электростанция, проверка, обследование
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Красноярская ГЭС, входящая в компанию En+ Group, успешно прошла преддекларационное обследование комплекса гидротехнических сооружений (ГТС) в рамках подготовки к получению декларации безопасности. 

В рамках подготовки декларации безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), необходимой для продления разрешения на их эксплуатацию (выдается на срок до пяти лет), было проведено обследование Красноярской ГЭС. В состав комиссии по проведению обследования вошли представители управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, главного управления МЧС России по Красноярскому краю, проектных организаций - «Ленгидропроект» и «Ленгидросталь», Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники (ВНИИГ) им. Б.Е. Веденеева, экспертного центра «Гидроэнергопромбезопасность», а также Красноярской ГЭС.

Во время преддекларационного обследования члены комиссии рассмотрели работу ГТС Красноярской ГЭС в междекларационный период, т.е., на протяжении последних четырех лет. Комиссия провела  визуальное обследование и оценку состояния ГТС станции.

Члены комиссии ознакомились с частью фондовых материалов Красноярской ГЭС. К ним относятся проектные и эксплуатационные документы, результаты текущих и капитальных ремонтов, проведенных с момента получения предыдущего разрешения на эксплуатацию ГТС в 2016 году, а также фактическое выполнение предписаний надзорных органов за междекларационный период.

Акт, оформленный по результатам обследования, подтверждает, что комплекс гидротехнических сооружений Красноярской ГЭС находится в работоспособном состоянии, надежность и безопасность гидротехнических сооружений и механического оборудования обеспечиваются. Организация контроля безопасности ГТС соответствует требованиям законодательства России об их безопасности: сооружения оснащены контрольно-измерительной аппаратурой и программными средствами постоянного мониторинга, соответствуют нормам и правилам.

Также в ходе преддекларационного обследования комиссией определены мероприятия, направленные на поддержание и обеспечение надежности и безопасности сооружений Красноярской ГЭС в течение будущего междекларационного периода. Разработанная декларация безопасности ГТС станции, включая уточненные критерии безопасности, согласованный в регионах России расчет размера вероятного вреда, заключение МЧС России о готовности ГЭС к локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, в установленные сроки будет направлена на экспертизу, и после ее прохождения - на утверждение в Ростехнадзор.

Преддекларационное обследование - одно из обязательных мероприятий по оценке безопасности гидротехнических сооружений. Это первый этап в разработке декларации безопасности ГТС. Обследование проводится за год до окончания действия разрешения на эксплуатацию ГТС, которое выдается станции на четыре года. В предыдущий раз Красноярская ГЭС получала такое разрешение в 2016 году. Процедура декларирования безопасности проводится согласно требованиям федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, принятых для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в результате аварий гидротехнических сооружений.

Фото: пресс-служба Красноярской ГЭС
По материалам пресс-службы Красноярской ГЭС

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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