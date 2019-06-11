Красноярские кардиохирурги научились выкраивать клапан из тканей сердца

Врачи сердечно-сосудистой хирургии Красноярска освоили новый вид операций высшей категории сложности. Специалисты научились выкраивать створки для аортального клапана из сердца пациента, рассказали в медицинском учреждении.

Кардиохирурги часто сталкиваются с пациентами, страдающими врожденными и приобретенными пороками сердца. Врачи стараются сохранить людям собственный клапан сердца, чтобы избежать пожизненного приема лекарств и снизить риск развития инфекционных заболеваний.

Красноярские специалисты переняли мастерство японского кардиохирурга Шигеюки Озаки. В 2007 году он освоил уникальный метод реконструкции аортального клапана сердечными створками. Данные операции требуют от врачей ювелирной тонкости.

«Специфика «операции Озаки» заключается в том, что полностью удаляются пораженные створки аортального клапана. Из собственного перикарда человека, или так называемой сердечной сумки, выкраиваются новые лепестки створок. Если говорить о размерах, с которыми нам приходится работать, то ширина и высота нашей «выкройки» около 13 миллиметров, толщина – примерно миллиметр», — рассказал кардиохирург Видади Эфендиев.

Такие операции можно делать не только взрослым, но и детям. Этап создания новых створок из тканей сердца занимает 90 минут. Красноярские врачи пока провели 15 операций по методу японского кардиохирурга.

Фото: krascor.ru