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Красноярский край попал в список регионов с самыми дорогими билетам за границу

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Красноярск
12:01 11 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край оказался в числе российских регионов с самыми дорогими регулярными перелетами за границу. Рейтинг составили специалисты сервиса Biletix на основе анализа забронированных билетов. 

В среднем летом 2018 года красноярские путешественники отдавали за дорогу 33,2 тысячи рублей. Еще дороже перелеты в зарубежные страны обходились жителям соседней Кемеровской области — 39 тысяч рублей, а также Бурятии — 37 тысяч рублей. 

Такой разбег цен можно объяснить географическим положением (удаленностью от Москвы или Дальнего Востока) и скудными предложениями на рынке туризма. Напрямую из Красноярска можно улететь в Бангкок, Китай и страны ближнего зарубежья. Чартерная программа летом более широкая — Вьетнам, острова Таиланда, Хайнань, Турция и Тунис. 

В список регионов с самыми дешевыми авиабилетами попали Северная Осетия, Калмыкия и Липецкая область. Так, из Липецка прошлым летом можно было улететь за шесть тысяч рублей. Это цена с учетом раннего бронирования.

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