Красноярский край попал в список регионов с самыми дорогими билетам за границу

Красноярский край оказался в числе российских регионов с самыми дорогими регулярными перелетами за границу. Рейтинг составили специалисты сервиса Biletix на основе анализа забронированных билетов.

В среднем летом 2018 года красноярские путешественники отдавали за дорогу 33,2 тысячи рублей. Еще дороже перелеты в зарубежные страны обходились жителям соседней Кемеровской области — 39 тысяч рублей, а также Бурятии — 37 тысяч рублей.

Такой разбег цен можно объяснить географическим положением (удаленностью от Москвы или Дальнего Востока) и скудными предложениями на рынке туризма. Напрямую из Красноярска можно улететь в Бангкок, Китай и страны ближнего зарубежья. Чартерная программа летом более широкая — Вьетнам, острова Таиланда, Хайнань, Турция и Тунис.

В список регионов с самыми дешевыми авиабилетами попали Северная Осетия, Калмыкия и Липецкая область. Так, из Липецка прошлым летом можно было улететь за шесть тысяч рублей. Это цена с учетом раннего бронирования.