На юге Красноярского края провели «перепись» бобров

В Идринском районе Красноярского края инспекторы в области окружающей среды пересчитали бобров. Животные появились в заказнике относительно недавно — их завезли в начале 80-х годов. С тех пор численность бобров с каждым годом растет. Этому способствуют различные факторы, в том числе запрет на охоту и хорошие условия обитания.

«Они обжили весь заказник Хабыкский и успешно расселяются по всем его притокам и по всем рекам нашего района. Поэтому рост активный, стабильный», — сказал Анатолий Алексейчук, участковый госинспектор.

Работники признаются, что аппетит у бобров хороший — некоторым крупным особям даже удается повалить целую осину. Ветки деревьев животные съедают до основания. Основной рацион питания бобров — береза, ива и осина.

Наблюдатели рассказывают, что бобры очень осторожные животные и почти никогда не выходят к людям. Запечатлеть их на суше можно только с помощью фотоловушек. По словам специалистов, бобры очень важны для экосистемы, они приносят много пользы. Звери создают идеальный микроклимат для малых рек и увеличивают кормовую базу для земноводных.

«На данной территории в большом количестве расплодились косули, зайцы, другие виды. Это создает возможность для их размножения и расселения по другим территориям», — рассказал инспектор.

Отметим, что следующая «перепись» бобров назначена на осень — тогда можно будет посчитать повзрослевших детенышей.