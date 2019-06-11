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«Дорожное радио» сделало Красноярск зеленее

Главная Общество
Красноярск
11:00 11 Июня 2019
общество, красноярск, акция
Автор: Sibnovosti.ru
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«Дорожное радио» в Красноярске завершило летнюю акцию «Посади дерево». Слушатели радиостанции получили полсотни саженцев — кусты сирени, смородины, рябинник и тую. 

Напомним, эко-марафон «Посади дерево» стартовал 31 мая. На левобережной набережной Енисея сотрудники «Дорожного радио» в зеленых фартуках встречали слушателей, вручали им саженцы и подарки от партнеров. 

«Я была рада поучаствовать в акции, всегда слушаю «Дорожное радио» и по возможности участвую во всех конкурсах. Приятно было получить такие полезные подарки. Дерево теперь красуется на моем дачном участке», — поделилась впечатлениями участница акции Стелла Носова. 

«Дорожное радио» сделало Красноярск зеленее

«Дорожное радио» сделало Красноярск зеленее

Партнеры акции: компания «Блейхерт», ООО Краевой центр дентальной имплантации, сайт и мобильные приложения совместных покупок, OptWear.ru, Красноярский комбикормовый завод и сайт ккз24.рф.

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