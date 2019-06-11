«Дорожное радио» сделало Красноярск зеленее

«Дорожное радио» в Красноярске завершило летнюю акцию «Посади дерево». Слушатели радиостанции получили полсотни саженцев — кусты сирени, смородины, рябинник и тую.

Напомним, эко-марафон «Посади дерево» стартовал 31 мая. На левобережной набережной Енисея сотрудники «Дорожного радио» в зеленых фартуках встречали слушателей, вручали им саженцы и подарки от партнеров.

«Я была рада поучаствовать в акции, всегда слушаю «Дорожное радио» и по возможности участвую во всех конкурсах. Приятно было получить такие полезные подарки. Дерево теперь красуется на моем дачном участке», — поделилась впечатлениями участница акции Стелла Носова.