В Красноярске уложат сверхпрочный асфальт

Улицы Мичурина и Глинки в Красноярске заасфальтируют сверхпрочным покрытием. В рамках предстоящего ремонта будет применен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Такой материал обычно используют на загородных трассах, где высокая интенсивность движения. Уложить этот вид асфальта на правобережье решили из-за потока большегрузов, которые разрушают покрытие.

«Такой материал имеет высокую устойчивость к разрушениям под воздействием транспортного потока и климатических условий», - пояснил заместитель руководителя МКУ «УДИБ» по производству Сергей Печерин.

Кроме того, щебеночно-мастичный асфальт устойчив к образованию колеи, в число его характеристик входит пониженный уровень шума и высокий срок службы покрытия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства.

Добавим, что в Красноярске уже начался дорожный ремонт на 14 магистралях.