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Мэрия представила расписание спортивных событий на набережной Красноярска

Главная Общество
Красноярск
09:31 11 Июня 2019
спорт, красноярск, забег
Автор: Sibnovosti.ru
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Администрация Красноярска опубликовала расписание спортивных событий, которые в течение лета будут проходить на левобережной набережной.

По будням в 7:00 на деревянной террасе в районе спуска с Центрального парка инструкторы проводят утреннюю зарядку для всех желающих. Участвовать могут взрослые и дети. Предварительная регистрация не требуется.

По средам в 19:00 на террасе проходят занятия по зумбе. Тренировку проводят фитнес-инструкторы.

Каждую субботу участники проекта Parkrun собираются на набережной для того, чтобы пробежать 5 км. В 8:45 у Коммунального моста на радужной лестнице начинается разминка, старт в 9 утра. В предстоящую субботу, 15 июня, забег пройдет уже в 50-й раз, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Предварительная регистрация не требуется.

По вторникам с 18:00 до 20:00 в районе спуска с Центрального парка работает площадка городского Центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне». Красноярцам рассказывают о нормативах и видах тестирования.

«Также в течение лета на набережной состоятся Кубок по мультиспорту (различные виды командных испытаний на ловкость и меткость) и соревнования по дартсу. Кроме того можно будет позаниматься оздоровительной скандинавской ходьбой», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

 

фото: vk.com/velodeville

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