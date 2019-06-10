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Богучанская ГЭС выделила средства для обновления книжного фонда районной библиотеки

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Красноярск
17:14 10 Июня 2019
предприятие, библиотека, книги, инвестиции, гэс
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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ПАО «Богучанская ГЭС» выделило Центральной районной библиотеке им. А.Ф. Карнаухова 450 тысяч рублей для закупки новых книг. На эту сумму планируется приобрести более 720 наименований книг, среди которых произведения классиков, учебные и справочные пособия для взрослых и детей, научно-популярная литература и произведения современных авторов, пользующиеся повышенным спросом у читателей. Всего библиотека получит более 1200 томов.

«В нашей стране всем известно, что книга – источник знаний, сокровище человеческой культуры и важное достижение нашей цивилизации. Наша районная библиотека служит всем жителям района, и мы рады, что подарком от Богучанской ГЭС смогут пользоваться не только жители Кодинска, но и всех других населенных пунктов. В списке новых поступлений есть книги для всех возрастов и на любой вкус, и особенно важно привить вкус к чтению детям и подросткам. Бумажные издания не устарели, ведь они не только дают знания, но и приучают детей уважать книгу как объект материальной культуры», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.        

Библиотека является важным культурным центром Кежемского района, обслуживая через свои филиалы более 14 тысяч человек. В фондах библиотеки хранятся более 184 тысяч книг, подшивки 50 газет и журналов. Ежегодно из фондов библиотек жителям района выдают более 300 тыс. экземпляров изданий. В библиотеке работают семь клубов по интересам.

Сотрудничество энергетиков и Центральной районной библиотеки продолжается не первый год. Благодаря тому, что Богучанская ГЭС передала библиотеке несколько компьютеров, был составлен электронный каталог. В 2017 году клуб «Дачники-удачники», открытый при библиотеке, получил от энергетиков средства на приобретение саженцев. С 2018 года в библиотеке при содействии гидроэнергетиков открыт муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив Кежемского района, в котором созданы условия для просвещения и обучения жителей района - добровольцев, активистов, специалистов некоммерческих организаций. В 2018 году Богучанская ГЭС помогла Центральной районной библиотеке им. А.Ф. Карнаухова приобрести современные каталожные шкафы.

Являясь социально-ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании.  Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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