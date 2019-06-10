10 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев штрафуют за купание в запрещенных местах

Главная Общество
Красноярск
16:50 10 Июня 2019
общество, красноярск, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярцам начали выписывать штрафы за купание в запрещенных местах. В последние несколько лет такие практики проводят инспекторы ГИМС. За первую неделю июня сотрудники выписали 16 штрафов. 

«Отдыхать на водоемах можно только в тех местах, которые для этого предназначены, на официально разрешенных пляжах. В местах, где выставлены заграждения и запрещающие знаки «Купание запрещено», отдыхать небезопасно», — предупреждают в краевом МЧС. 

В ведомстве опубликовали список несанкционированных мест отдыха. Чаще всего красноярцы предпочитают загорать и купаться за Центральным стадионом, в районе острова Молокова, на Ярыгинской набережной, у микрорайона «Южный берег», у острова Посадный, в районе сквера Энтузиастов, на остове Татышев, а также в водоемах в районе Песчанки и Кузнецовского плато. 

Отметим, что официально в крае работает один пляж – в Минусинске, на карьере «Золотая звезда». Всего в регионе планируется открыть 27 пляжей. Из них девять появятся в Шарыповском районе, два в Железногорске, три в Зеленогорске, шесть в Минусинском районе, по одному в Березовском районе, на Семирадском озере, а также на Красноярском море. В краевом центре пляжи откроются на острове Татышев и на острове Отдыха.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС выделила средства для обновления книжного фонда районной библиотеки

Богучанская ГЭС выделила средства для обновления книжного фонда районной библиотеки

10 Июня 2019 г.
На эту сумму планируется приобрести более 720 наименований книг
Новости Красноярска: В красноярской школе решили вернуть раздельное обучение

В красноярской школе решили вернуть раздельное обучение

10 Июня 2019 г.
Нововведение коснется учеников восьмых классов
Новости Красноярска: «Норникель» позаботится о сохранении национальных рыбных запасов

«Норникель» позаботится о сохранении национальных рыбных запасов

10 Июня 2019 г.
Компания заключила соглашение с Рыболовством России
Новости Красноярска: Опубликованы самые редкие вакансии в Красноярском крае

Опубликованы самые редкие вакансии в Красноярском крае

10 Июня 2019 г.
Зарплаты предлагают высокие
Новости Красноярска: В День России электрички в Красноярске будут курсировать по расписанию выходного дня

В День России электрички в Красноярске будут курсировать по расписанию выходного дня

10 Июня 2019 г.
Кроме того, назначаются дополнительные электропоезда
Новости Красноярска: Красноярцев ждет дополнительный выходной в середине недели

Красноярцев ждет дополнительный выходной в середине недели

10 Июня 2019 г.
Отдыхать будем в среду, 12 июня
Новости компаний
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
04/06
СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Выделенную полосу в центре Красноярска решили убрать

Выделенную полосу в центре Красноярска решили убрать

7 Июня 2019 г.
«Выделенки» теперь не будет на участке от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума
Новости Красноярска: Дирекция Универсиады выплатила огромные премии своим сотрудникам

Дирекция Универсиады выплатила огромные премии своим сотрудникам

7 Июня 2019 г.
Многие сегодня стали счастливее на сотни тысяч рублей
Новости Красноярска: Директор красноярской турфирмы на деньги клиентов обосновалась в Индонезии

Директор красноярской турфирмы на деньги клиентов обосновалась в Индонезии

10 Июня 2019 г.
Бизнес-леди экстрадировали на родину, она ожидает суда
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356