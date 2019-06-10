Красноярцев штрафуют за купание в запрещенных местах

Красноярцам начали выписывать штрафы за купание в запрещенных местах. В последние несколько лет такие практики проводят инспекторы ГИМС. За первую неделю июня сотрудники выписали 16 штрафов.

«Отдыхать на водоемах можно только в тех местах, которые для этого предназначены, на официально разрешенных пляжах. В местах, где выставлены заграждения и запрещающие знаки «Купание запрещено», отдыхать небезопасно», — предупреждают в краевом МЧС.

В ведомстве опубликовали список несанкционированных мест отдыха. Чаще всего красноярцы предпочитают загорать и купаться за Центральным стадионом, в районе острова Молокова, на Ярыгинской набережной, у микрорайона «Южный берег», у острова Посадный, в районе сквера Энтузиастов, на остове Татышев, а также в водоемах в районе Песчанки и Кузнецовского плато.

Отметим, что официально в крае работает один пляж – в Минусинске, на карьере «Золотая звезда». Всего в регионе планируется открыть 27 пляжей. Из них девять появятся в Шарыповском районе, два в Железногорске, три в Зеленогорске, шесть в Минусинском районе, по одному в Березовском районе, на Семирадском озере, а также на Красноярском море. В краевом центре пляжи откроются на острове Татышев и на острове Отдыха.