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Город, наполненный душой

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Красноярск
16:10 10 Июня 2019
праздник, красноярск, фейерверк
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 391-летию города. Но главное - самое яркое и зрелищное, самое душевное и красивое - состоялось в минувшую субботу. Фестиваль впечатлений «Красноярск – душа и сила Сибири» останется в памяти горожан и гостей города надолго.

По дороге от Вантового моста к центральной части острова сплошной поток позитивный людей. Родители с детьми, подростки, прячущиеся от солнца за летними шляпками бабушки.

«Это какой-то сказочный мир», - буквально вскрикнул мальчик лет семи, вырвал руку у отца и бросился круговорот празднества. Его можно легко понять - более 250 локаций на любой вкус и возраст: культурные, молодежные, спортивные, семейные и детские. Через час этот мальчуган открыв рот смотрел на сибирских силачей, которые тягали тяжести и рвали жилы под восторженные крики зрителей.

Город, наполненный душой

Еще один поток горожан - с остановки общественного транспорта. Власти продумали логистику и запустили бесплатные шаттлы, которые бесплатно довозили красноярцев. И хоть парковка все равно была забита машинами, многие в этот день приняли верное решение - не толкаться в пробках, а воспользоваться общественным транспортом.

За день до этого вот уже в 14-й год подряд на Караульной горе был поднят флаг Красноярска, как символ дня рождения города.

Город, наполненный душой

«Нашему имениннику сегодня 391! В эту эпоху современности наш Красноярск меняет все стереотипы, город с каждым годом только молодеет. Это благодаря людям, тем, кто делает наш город лучше и краше. В Красноярск, как в общую семейную шкатулку, каждое поколение старается по драгоценной крупице складывать все самое лучшее. Потому что для нас Красноярск – это не просто городская среда, это наш родной дом, а мы все – члены большой семьи. Искренне желаю нашему любимому городу процветания, а нашей семье – здоровья и уверенности в завтрашнем дне! С праздником, красноярцы!», - выступил глава города Сергей Еремин.   

А на открытии фестиваля мэр зарядил всех на позитив, отметив что такой масштабный праздник безусловно запомнится.

Город, наполненный душой

Во время открытия фестиваля над головами собравшихся у сцены промчался и начал выписывать фигуры высшего пилотажа спортивный самолет Extra. Это одна из лучших в мире машин, на которой летают мастера пилотажа – участники мировых соревнований по аэробатике Red Bull. Это шоу подарок от Почетного гражданина города Красноярска Хазрета Совмена.

«Наш большой фестиваль полон сюрпризов. Такого драйва, экстрима еще точно в Красноярске не было! Отдыхайте, наслаждайтесь праздником, общайтесь и поздравляйте Красноярск с Днем города. Пусть он хорошеет, расцветает год от года! А его жители – будут самыми счастливыми!», - дал напутствие градоначальник.

Это было похоже на задачу объять необъятное. Чтобы посетить все площадки, не хватило бы и трех дней. На площадке «Лихих 90-х» подростки с недоумением разглядывали «Денди».

«А ну-ка, дай мы, - вдруг подошли двое мужчин лет сорока. - Танчики есть?», - и они принялись рубиться с такими азартом, какой, наверняка, не испытывали много лет.

Сибирские силачи привлекали внимание в основном детей и женщин. Первые с восторгом, вторые с блеском в глазах любовались этими сильными духом богатырями.

Город, наполненный душой

Игры, квесты, запуск воздушных змей, мастер-классы - здесь хотелось побывать везде, но сложно было уходить с каждой площадки. Ближе к вечеру многие потянулись обратно к Вантовому мосту - там ожидалось одно из ярких представлений.

Канатоходец взмыл над городом и все ахнули.

«Это чемпион России по таким штукам. Он сейчас еще начнет нас дразнить - якобы срываться вниз, - рассказывал парень лет 20 своей девушке. - Я в интернете специально посмотрел про него. Он реально крутой».

Город, наполненный душой

Крутость Максима Кагина оценили тысячи горожан. 155 метров по тросу, натянутому между опорами моста, он прошел эмоционально и играючи. Сорвал шквал аплодисментов и наверняка в процессе вызвал эффект замирания сердца у многих впечатлительных зрителей.

Город, наполненный душой

Смеркалось, а город все равно был наполнен радостными и счастливыми людьми. Кто-то обсуждал увиденное за день, другие пытались представить - если сегодня был такой праздник, что что придумают уже через девять лет, когда Красноярск отметит 400-летие.

Закончился праздничный день ярким фейерверком. Он стал еще одним подарком красноярцам от Почетного гражданина Красноярска и Красноярского края, мецената Хазрета Меджидовича Совмена. Ну а сам праздник еще не закончился. Город будет отмечать день рождения до 12 июня.

 

Фото: admkrsk.ru, Александр Черных

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