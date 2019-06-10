В красноярской школе решили вернуть раздельное обучение

В красноярской школе №45 решили отдельно обучать мальчиков и девочек. Нововведения коснутся учеников восьмых классов. Подростки будут отдельно посещать уроки русского языка, математики, обществознания, ОБЖ и биологии, сообщили в управлении образования.

В учебном заведении заметили, что на уроках подростки уделяют больше внимания друг другу, чем занятиям. Поэтому учителя решили вернуться к старому методу обучения.

«Как правило, девочки чувствуют себя на занятиях комфортнее мальчиков, ведь они более прилежные и аккуратные. Формально они более успешны. Даже самые умные и любознательные мальчики, глядя на хороших учениц, могут начать комплексовать, бояться работать на уроке из страха допустить ошибку. Многие подростки всерьез думают, что они хуже своих одноклассниц», — рассказали учителя.

Педагоги считают, что раздельное обучение поможет повысить успеваемость детей. В России более чем в 500 школах уже применяется гендерная практика. Внедрение традиционной методики дало отличные результаты – успеваемость повысилась, а конфликтов стало намного меньше.

В красноярской школе все восьмиклассники будут учиться по одной и той же программе. У педагогов изменится только подход к организации уроков. Если успеваемость подростков улучшится, то в 2020 году в учреждении планируют записывать первоклассников в раздельные классы.