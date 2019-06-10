10 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярской школе решили вернуть раздельное обучение

Главная Общество
Красноярск
15:29 10 Июня 2019
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В красноярской школе №45 решили отдельно обучать мальчиков и девочек. Нововведения коснутся учеников восьмых классов. Подростки будут отдельно посещать уроки русского языка, математики, обществознания, ОБЖ и биологии, сообщили в управлении образования. 

В учебном заведении заметили, что на уроках подростки уделяют больше внимания друг другу, чем занятиям. Поэтому учителя решили вернуться к старому методу обучения. 

«Как правило, девочки чувствуют себя на занятиях комфортнее мальчиков, ведь они более прилежные и аккуратные. Формально они более успешны. Даже самые умные и любознательные мальчики, глядя на хороших учениц, могут начать комплексовать, бояться работать на уроке из страха допустить ошибку. Многие подростки всерьез думают, что они хуже своих одноклассниц», — рассказали учителя. 

Педагоги считают, что раздельное обучение поможет повысить успеваемость детей. В России более чем в 500 школах уже применяется гендерная практика. Внедрение традиционной методики дало отличные результаты – успеваемость повысилась, а конфликтов стало намного меньше.

В красноярской школе все восьмиклассники будут учиться по одной и той же программе. У педагогов изменится только подход к организации уроков. Если успеваемость подростков улучшится, то в 2020 году в учреждении планируют записывать первоклассников в раздельные классы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Норникель» позаботится о сохранении национальных рыбных запасов

«Норникель» позаботится о сохранении национальных рыбных запасов

10 Июня 2019 г.
Компания заключила соглашение с Рыболовством России
Новости Красноярска: Опубликованы самые редкие вакансии в Красноярском крае

Опубликованы самые редкие вакансии в Красноярском крае

10 Июня 2019 г.
Зарплаты предлагают высокие
Новости Красноярска: В День России электрички в Красноярске будут курсировать по расписанию выходного дня

В День России электрички в Красноярске будут курсировать по расписанию выходного дня

10 Июня 2019 г.
Кроме того, назначаются дополнительные электропоезда
Новости Красноярска: Красноярцев ждет дополнительный выходной в середине недели

Красноярцев ждет дополнительный выходной в середине недели

10 Июня 2019 г.
Отдыхать будем в среду, 12 июня
Новости Красноярска: Жара в Красноярске ненадолго отступит

Жара в Красноярске ненадолго отступит

10 Июня 2019 г.
Неделя начнется с пасмурной погоды
Новости Красноярска: «Красноярск — душа и сила Сибири»: День города-2019

«Красноярск — душа и сила Сибири»: День города-2019

9 Июня 2019 г.
Важные моменты 391-летия Красноярска
Новости компаний
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
04/06
СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Министр здравоохранения края Виталий Денисов ушел в отставку

Министр здравоохранения края Виталий Денисов ушел в отставку

5 Июня 2019 г.
Он написал заявление по собственному желанию
Новости Красноярска: В Красноярске задумались о судьбе каршеринга

В Красноярске задумались о судьбе каршеринга

5 Июня 2019 г.
По мнению депутатов, сервис необходимо сделать более безопасным
Новости Красноярска: Эксперты забраковали почти всю томатную пасту из красноярских магазинов

Эксперты забраковали почти всю томатную пасту из красноярских магазинов

7 Июня 2019 г.
Проверку прошли только два вида
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356