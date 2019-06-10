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«Норникель» позаботится о сохранении национальных рыбных запасов

Главная Общество
Красноярск
12:45 10 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Норникель» заключила соглашение с министром сельского хозяйства РФ и по совместительству руководителем Рыболовства России Ильей Шестаковым. Документ был подписан на площадке Петербургского международного экономического форума. 

В рамках соглашения обе стороны будут бороться за сохранение национальных рыбных ресурсов в регионах присутствия «Норникеля». Сотрудничество предусматривает обмен информацией о результатах научных исследований в области аквакультуры, совместные семинары и другие обучающие мероприятия.

По словам Шестакова, партнерство с крупнейшей промышленной компанией приведет к положительному результату.

«Сохранение национальных рыбных запасов — одна из приоритетных государственных задач. В ведении Росрыболовства находится более 100 рыборазводных заводов, которые на регулярной основе занимаются искусственным воспроизводством водных биоресурсов по всей России. Но, учитывая растущий антропогенный фактор, необходимо увеличивать объем мероприятий по компенсации ущерба водным объектам рыбохозяйственного значения. Взаимодействие с такой крупной организацией как «Норникель» — это шаг на пути сохранения, восстановления запасов», — сказал Илья Шестаков. 

Вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков напомнил, что компания давно реализует экологические программы. Сохранение и восстановление биологических ресурсов — важная часть проекта. Заполярный филиал «Норникеля» и его дочерние общества осуществляют выпуски молоди осетровых, хариуса и гольца.

«Эта работа крайне важна для экологического баланса Арктической зоны России и имеет большое социальное значение. Рыболовство является частью традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Уверен, что наше сотрудничество с Росрыболовством подтвердит эффективность государственно-частного партнерства. Не сомневаюсь, совместными усилиями мы сможем успешно решать задачи национального проекта «Экология» в области сохранения водных биологических ресурсов», — подчеркнул вице-президент «Норникеля».

Добавим, что компания уже наладила сотрудничество с особо охраняемыми территориями по всей России. В Красноярском крае это заповедники Таймыра, в Мурманской области — заповедники «Пасвик» и «Лапландский», в Забайкальском крае — заказник «Реликтовые дубы». Промышленники помогают развивать научно-техническую базу национальных парков, а также поддерживают общественные, волонтерские и образовательные экологические программы.

По материалам компании «Норникель» 

Фото: «Норникель» 

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