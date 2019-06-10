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Опубликованы самые редкие вакансии в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
11:52 10 Июня 2019
общество, красноярск, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Эксперты портала по поиску работы Headhunter опубликовали самые редкие вакансии в Сибири. Рейтинг составлен по итогам мониторинга предложений за июнь 2019 года. 

Так, в Красноярске ищут директора по аквакультуре в крупный рыбоводный и рыбоперерабатывающий комплекс. Специалисту предлагают зарплату от 200 тысяч рублей. Будущий руководитель должен контролировать деятельность по рыборазведению, анализировать работу всех систем, в также участвовать в разработке программ по товарному рыболовству. Кандидаты должны иметь высшее образование по специальности «промышленное рыбоводство, сельское и рыбное хозяйство», а также опыт работы не менее пяти лет.

В еще один промышленный комплекс в Балахте требуются работники по уходу за рыбой.  Сотрудникам предлагают бесплатное жилье и спецодежду. Уровень зарплаты — 20-30 тысяч рублей. График работы для специалистов сменный.

В других регионах Сибири также опубликованы необычные вакансии. Например, в Новосибирске ищут няню для собак. Кандидатам обещают заработок до 30 тысяч в месяц. В Томске требуется автор вопросов для квиза, в Иркутске — менеджер по привлечению средств, а в Барнауле — коптильщик. 

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