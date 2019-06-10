Опубликованы самые редкие вакансии в Красноярском крае

Эксперты портала по поиску работы Headhunter опубликовали самые редкие вакансии в Сибири. Рейтинг составлен по итогам мониторинга предложений за июнь 2019 года.

Так, в Красноярске ищут директора по аквакультуре в крупный рыбоводный и рыбоперерабатывающий комплекс. Специалисту предлагают зарплату от 200 тысяч рублей. Будущий руководитель должен контролировать деятельность по рыборазведению, анализировать работу всех систем, в также участвовать в разработке программ по товарному рыболовству. Кандидаты должны иметь высшее образование по специальности «промышленное рыбоводство, сельское и рыбное хозяйство», а также опыт работы не менее пяти лет.

В еще один промышленный комплекс в Балахте требуются работники по уходу за рыбой. Сотрудникам предлагают бесплатное жилье и спецодежду. Уровень зарплаты — 20-30 тысяч рублей. График работы для специалистов сменный.

В других регионах Сибири также опубликованы необычные вакансии. Например, в Новосибирске ищут няню для собак. Кандидатам обещают заработок до 30 тысяч в месяц. В Томске требуется автор вопросов для квиза, в Иркутске — менеджер по привлечению средств, а в Барнауле — коптильщик.