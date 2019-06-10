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В День России электрички в Красноярске будут курсировать по расписанию выходного дня

Главная Общество
Красноярск
10:35 10 Июня 2019
общество, красноярск, поезда
Автор: Sibnovosti.ru
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В среду, 12 июня, электрички в Красноярске будут курсировать по расписанию субботы в связи с празднованием Дня России. Изменения внесут в расписание как пригородных, так и городских электропоездов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу КрасЖД. Кроме того, назначаются дополнительные электрички на направлениях «Красноярск — Кемчуг» и «Красноярск — Северный».

В среду на маршруты выйдут:

  • поезд №6335/6336 Красноярск – Кемчуг – Красноярск, (отправление со станции Красноярск в 17:50, прибытие на станцию Кемчуг в 20:10);

  • поезд №6327/6328 Красноярск – Кемчуг – Красноярск-Северный, (отправление со станции Красноярск в 14:20, прибытие на станцию Кемчуг в 16:23; отправление со станции Кемчуг в 16:47, прибытие на станцию Красноярск-Северный в 19:04);

  • поезд № 6735/6736 Красноярск-Северный – Красноярск (отправление со станции Красноярск - Северный в 19:32, прибытие на станцию Красноярск в 20:14).

В пресс-службе железной дороги обращают внимание пассажиров на то, что два электропоезда, которые значатся в традиционном субботнем расписании, 12 июня курсировать не будут:

«Это поезд № 6418/6617 Красноярск – Уяр – Мана, (отправление со станции Красноярск в 9:45, прибытие на станцию Мана в 15:01) и поезд № 6325/6326 Красноярск – Минино – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 12:28, прибытие на станцию в Минино в 13:04)».

Фото: КрасЖД

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