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Красноярцев ждет дополнительный выходной в середине недели

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Красноярск
09:09 10 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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По случаю празднования Дня России красноярцы получат дополнительный выходной в середине недели. Праздничный день выпадает на среду, 12 июня. При этом рабочий день во вторник, 11 июня, будет укорочен на 1 час.

12 июня в Красноярске станет заключительным днем празднования 391-летия города. На острове Татышев состоится межнациональный фестиваль «День России. Содружество на Енисее». Событие уже стало для города традиционным – в рамках фестиваля в Красноярске в прошлые годы отмечали национальные праздники Сабантуй и Акатуй.

Мероприятие в восточной части парка начнется в полдень и продлится до 15:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

На Театральной площади в 14:00 стартует концерт «Красноярск поет России», а в 16:00 фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!». Праздник продлится до 20:00. 

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