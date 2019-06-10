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Жара в Красноярске ненадолго отступит

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Красноярск
08:40 10 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярск ненадолго придет прохлада после 30-градусной жары. В понедельник, 10 июня, в краевом центре ожидается переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западного направления будет усиливаться до 14 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС. 

«В южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные дожди, грозы, возможен град, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с», - предупредили синоптики.

Во вторник, 11 июня, ночью температура в Красноярске опустится до +13°С, в светлое время суток воздух прогреется до +21°С, осадки сохранятся.

В середине недели дневные температуры поднимутся до +26°С, в темное время суток около +12°С. Такая погода продержится до конца недели. 

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