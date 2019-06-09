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«Красноярск — душа и сила Сибири»: День города-2019

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Красноярск
13:50 9 Июня 2019
общество, красноярск, праздник
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Красноярск празднует 391-летие. Для горожан организовали развлечения на любой вкус — спортивные, культурные и детские. В этом году красноярцы будут отмечать день города 12 дней. 

Одно из самых ярких мероприятий — фестиваль впечатлений «Красноярск – душа и сила Сибири». С утра до вечера горожане принимали участие в необычных мастер-классах и чемпионатах, наблюдали за силачами и акробатами, фотографировались и смотрели кино под открытым небом. Всего на острове Татышев работали 250 площадок. 

Как проходила основная часть масштабного праздника, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.

Фото: admkrsk.ru, Александр Черных

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