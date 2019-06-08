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Экологический десант «высадился» на берегу Качи

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Красноярск
12:47 8 Июня 2019
уборка, мусор, красноярск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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Специализированная техника, люди в спецодежде и просто добровольцы. В Емельяново, вдоль реки Кача развернулась настоящая спасательная операция – уборка береговой линии. Участок в длину всего 450 метров и площадью один квадратный километр 30 человек вычищали полтора часа. Технику для вывоза мусора предоставил левобережный региональный оператор, добровольцы – сотрудники министерства экологии и рационального природопользования.

«Сотрудники министерства обратились к нам, как говорится, не в службу, а в дружбу. Они приняли решение выйти на такую своеобразную санитарную пятницу, позвонили нам, попросили помочь с вывозом собранных отходов. Мы, безусловно, поддержали – предоставили мусоровоз, всё собранное отправится на лицензированный полигон, – говорит Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – Мы посчитали, что в результате таких эко-акций за апрель-май и начало июня силами экологических активистов было собрано, а нами вывезено больше тридцати тонн мусора».

Место под субботник выбрали не случайно. Местные жители неоднократно жаловались в Минэкологии края на размещение несанкционированной свалки мусора. Здесь, на берегу реки, традиционное место отдыха горожан и жителей самого Емельяново. Следы этого отдыха повсюду - бутылки, пластик, тряпки, лом, – берег и прибрежная зона в буквальном смысле завалены мусором.

«Это как раз тот случай, когда мы здесь не с контрольно-надзорной деятельностью. К нам обратились жители близлежащих жилых домов. Территория общая, поэтому вместо того, чтобы искать, кто прав, кто виноват, просто выехали дружно на субботник, чтобы показать личным примером, что нужно беречь природу. И, конечно, призываем всех обязательно вывозить после отдыха за собой свой мусор и выкидывать его в специально отведенные для этого места», - рассказывает Елена Орабинская, заместитель начальника отдела министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

За полтора часа сотрудники министерства экологии собрали 5 тонн отходов, которые, в свою очередь, левобережный региональный оператор вывез на лицензированный полигон.

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