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В красноярском зоопарке родились 25-граммовые обезьяны

Главная Общество
Красноярск
16:50 7 Июня 2019
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» родились 25-граммовые приматы. Детеныши появились у пары обыкновенных игрунок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Как рассказали в зоопарке, в первый месяц жизни новорожденных было сложно увидеть — они держались за спины родителей. Сейчас детеныши подросли и могут передвигаться самостоятельно. Они учатся «добывать» себе корм. 

«Обезьянки, средняя длина тела которых 18,5 см, а длина хвоста 30 см, обитают в лесах северо-восточной и центральной Бразилии. Весят взрослые особи 230-320 гр, а детеныши всего 25 гр. Обычно самка приносит два детеныша», — объяснили биологи. 

Игрунки питаются соками деревьев, семенами, цветами и насекомыми. В красноярском зоопарке их также кормят фруктами и медом. Увидеть детенышей можно в экспозиции «Экзотические животные». 

Фото: «Роев ручей» 

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