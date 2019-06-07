В красноярском зоопарке родились 25-граммовые обезьяны

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» родились 25-граммовые приматы. Детеныши появились у пары обыкновенных игрунок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как рассказали в зоопарке, в первый месяц жизни новорожденных было сложно увидеть — они держались за спины родителей. Сейчас детеныши подросли и могут передвигаться самостоятельно. Они учатся «добывать» себе корм.

«Обезьянки, средняя длина тела которых 18,5 см, а длина хвоста 30 см, обитают в лесах северо-восточной и центральной Бразилии. Весят взрослые особи 230-320 гр, а детеныши всего 25 гр. Обычно самка приносит два детеныша», — объяснили биологи.

Игрунки питаются соками деревьев, семенами, цветами и насекомыми. В красноярском зоопарке их также кормят фруктами и медом. Увидеть детенышей можно в экспозиции «Экзотические животные».

Фото: «Роев ручей»