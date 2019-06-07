7 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ

Главная Общество
Красноярск
16:29 7 Июня 2019
предприятие, награда, сотрудники, жкх, коммунальное хозяйство
версия для печати Ico_print

Набрав наибольшее количество баллов по всем показателям, компания «КрасКом» заняла I место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда за 2018 год в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство».

КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ

Участников смотра-конкурса, организованном администрацией г. Красноярска, оценивали по таким критериям, как возможность работника повышать своё профессиональное мастерство, поддержка ветеранов, проведение мероприятий по улучшению условий охраны труда (обеспеченность работников спецодеждой, проведение медосмотров, охрана здоровья), а также предоставление социальных льгот.

— Такую высокую оценку социальной и кадровой политики «КрасКом» не получал уже десять лет, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Эта победа для нас не просто признание на городском уровне заслуг трудового коллектива, а в первую очередь подтверждение муниципалитетом правильности проводимых нами мероприятий по оздоровлению предприятия. Сокращая непроизводительные расходы, мы оставили все действующие ранее формы социальной поддержки и увеличили размер выплат по отдельным статьям, например, на рождение ребенка. Но главное, два раза поднимали заработную плату сотрудникам рабочих профессий.  В итоге сейчас средняя начисленная зарплата по предприятию составляет 35 289 рублей, что выше, чем в среднем по отрасти. К нам потянулись высокопрофессиональные специалисты, а в 2018 году текучесть кадров была наименьшей за последние пять лет — 5,43 процента.

КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ

В компании «КрасКом» все вопросы корпоративной политики в сфере охраны труда и социальной защищенности персонала решаются совместно с независимым профсоюзом работников предприятия. На «краскомовцев» распространяются все социальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом России и нормами охраны труда. Действующая на предприятии дополнительная система льгот основана на Коллективном договоре, принятым в 2017 году. 

В прошлом году особо нуждающиеся работники получили материальную помощь на приобретение путевок в санатории, оплату дорогостоящего лечения, подготовку детей к школе и другие неотложные нужды на общую сумму более полумиллиона рублей. В Коллективном договоре «КрасКома» также предусмотрены выплаты молодым специалистам после окончания службы в армии, на свадьбу, рождение ребенка и т.д.

Эти и формы нематериальной мотивации персонала позволили создать благоприятную обстановку внутри коллектива и сконцентрировать усилия сотрудников на основной задаче компании «КрасКом» — стабильном обеспечении качественной питьевой водой жителей Красноярска и его пригородов.

Фото: пресс-служба “КрасКом”
По материалам пресс-службы “КрасКом”

В статье упоминаются:
Организации: ООО «КрасКом»
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярском зоопарке родились 25-граммовые обезьяны

В красноярском зоопарке родились 25-граммовые обезьяны

7 Июня 2019 г.
Детеныши подросли и уже перемещаются самостоятельно
Новости Красноярска: Цифровые технологии помогут искать пожары в Красноярском крае

Цифровые технологии помогут искать пожары в Красноярском крае

7 Июня 2019 г.
Регион и корпорация «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве
Новости Красноярска: Эксперты забраковали почти всю томатную пасту из красноярских магазинов

Эксперты забраковали почти всю томатную пасту из красноярских магазинов

7 Июня 2019 г.
Проверку прошли только два вида
Новости Красноярска: Дирекция Универсиады выплатила огромные премии своим сотрудникам

Дирекция Универсиады выплатила огромные премии своим сотрудникам

7 Июня 2019 г.
Многие сегодня стали счастливее на сотни тысяч рублей
Новости Красноярска: Бесплатный мастер-класс по испанскому языку

Бесплатный мастер-класс по испанскому языку

7 Июня 2019 г.
Первое бесплатное занятие начнется в 18.00 в корпусе СФУ
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт начнет развивать связи с Японией и Южной Кореей

Красноярский аэропорт начнет развивать связи с Японией и Южной Кореей

7 Июня 2019 г.
Краевой центр имеет выгодное географическое расположение
Новости компаний
04/06
СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Июнь в Красноярске будет жарким

Июнь в Красноярске будет жарким

4 Июня 2019 г.
Наиболее высокие температуры ожидаются во второй половине месяца
Новости Красноярска: В Красноярске ночью сгорел крупный склад

В Красноярске ночью сгорел крупный склад

4 Июня 2019 г.
Данных о пострадавших и погибших нет
Новости Красноярска: В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

4 Июня 2019 г.
Разработана транспортная концепция до 2023 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356