КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ

Набрав наибольшее количество баллов по всем показателям, компания «КрасКом» заняла I место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда за 2018 год в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Участников смотра-конкурса, организованном администрацией г. Красноярска, оценивали по таким критериям, как возможность работника повышать своё профессиональное мастерство, поддержка ветеранов, проведение мероприятий по улучшению условий охраны труда (обеспеченность работников спецодеждой, проведение медосмотров, охрана здоровья), а также предоставление социальных льгот.

— Такую высокую оценку социальной и кадровой политики «КрасКом» не получал уже десять лет, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Эта победа для нас не просто признание на городском уровне заслуг трудового коллектива, а в первую очередь подтверждение муниципалитетом правильности проводимых нами мероприятий по оздоровлению предприятия. Сокращая непроизводительные расходы, мы оставили все действующие ранее формы социальной поддержки и увеличили размер выплат по отдельным статьям, например, на рождение ребенка. Но главное, два раза поднимали заработную плату сотрудникам рабочих профессий. В итоге сейчас средняя начисленная зарплата по предприятию составляет 35 289 рублей, что выше, чем в среднем по отрасти. К нам потянулись высокопрофессиональные специалисты, а в 2018 году текучесть кадров была наименьшей за последние пять лет — 5,43 процента.

В компании «КрасКом» все вопросы корпоративной политики в сфере охраны труда и социальной защищенности персонала решаются совместно с независимым профсоюзом работников предприятия. На «краскомовцев» распространяются все социальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом России и нормами охраны труда. Действующая на предприятии дополнительная система льгот основана на Коллективном договоре, принятым в 2017 году.

В прошлом году особо нуждающиеся работники получили материальную помощь на приобретение путевок в санатории, оплату дорогостоящего лечения, подготовку детей к школе и другие неотложные нужды на общую сумму более полумиллиона рублей. В Коллективном договоре «КрасКома» также предусмотрены выплаты молодым специалистам после окончания службы в армии, на свадьбу, рождение ребенка и т.д.

Эти и формы нематериальной мотивации персонала позволили создать благоприятную обстановку внутри коллектива и сконцентрировать усилия сотрудников на основной задаче компании «КрасКом» — стабильном обеспечении качественной питьевой водой жителей Красноярска и его пригородов.

Фото: пресс-служба “КрасКом”

По материалам пресс-службы “КрасКом”