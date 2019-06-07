Цифровые технологии помогут искать пожары в Красноярском крае

Красноярский край и госкорпорация «Роскосмос» подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на Петербургском экономическом форуме. Сибирский регион станет площадкой, где внедрят технологию зондирования Земли и цифровизации в государственном управлении, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сервисы «Роскосмоса» позволят оперативно искать лесные пожары и эффективно их ликвидировать. Кроме того, технические ресурсы станут важнейшей составляющей частью работы по декриминализации и наведению порядка в лесной отрасли.

«Нам нужны новые возможности для мониторинга чрезвычайных ситуаций и экологической обстановки в нашем регионе. Документ предусматривает совместную работу с краевыми министерствами экологии и рационального природопользования, лесного хозяйства, сельского хозяйства и торговли», — сказал губернатор края Александр Усс.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что сервисы начнут внедрять уже в этом году. Они могут стать хорошим вспомогательным инструментом для администраций регионов, а также помочь повысить качество жизни людей.