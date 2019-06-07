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Эксперты забраковали почти всю томатную пасту из красноярских магазинов

Главная Общество
Красноярск
16:00 7 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В лаборатории ЦСМ проверили томатную пасту из красноярских магазинов. Качественными и безопасными оказались не все образцы. 

Так, для эксперимента закупили десять банок томатной пасты от разных производителей. Ценовой диапазон продуктов — от 25 до 140 рублей за упаковку.

В проверке образцов участвовали специалисты ЦСМ и красноярские студенты. Они исследовали томатную пасту на содержание сухих веществ, кислот, консервантов, нитратов и крахмала.

Из десяти образцов только два соответствуют всем требованиям. Это паста «Помидорка» от ООО «Пищевик» (Краснодарский край) и «Помидорка» из Италии. Неплохую оценку получили образцы пасты «Помидорка» (ООО «Агро-инвест») и «Heinz» из Польши.

Превышение по нитратам обнаружили в продуктах: «365 дней» (ООО «Распак»), «Кубаночка» (ООО «Гранд-Стар»), «Fine Life» (Московская область) и «Наш Лидер» (АО «Булгарконсерв»). Еще в два образца добавили консерванты, правда на маркировке об этом упомянуть забыли. 

«В восьми образцах томатной пасты были установлены нарушения по заниженному содержанию растворимых сухих веществ от 18,4% до 24,4%, при норме не менее 25%.В томатной пасте сорта «экстра» изготовителем указано содержание сухих веществ  30%, тогда как по результатам испытаний - 25,6%», — рассказали эксперты. 

Красноярцам также рассказали, как правильно выбирать томатную пасту. Ее цвет должен быть красным — коричневые и темно-бордовые оттенки недопустимы. По возможности лучше покупать продукт в стекле — так можно разглядеть цвет. 

Фото: ЦСМ

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